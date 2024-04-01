برج يعلوه مدرج طائرات.. مشروع من طيران الامارات.. هل هي كذبة ابريل؟

كشفت شركة طيران الإمارات عبر موقعها الشبكي عن

مشروع مساكن الامارات

حيث نشرت صورة برج

يحمل شعار الناقلة وتتضمن: «الحياة الفاخرة على وشك الوصول إلى آفاق جديدة في مساكن الإمارات".

وأضافت الناقلة في التعليق : «يقع المشروع الضخم المكون من 380 طابقاً في قلب دبي، وسيتم تزيينه بتصميمات داخلية متميزة مستوحاة من تجربة طيران الإمارات المحبوبة على متن الطائرة، سيكون للبرج مطاره الحصري الخاص للمقيمين فيه".

ووفقا للتعليق: «من المقرر أن يبدأ البناء في أحدث برج فائق الارتفاع في دبي في 31 فبراير 2025"

يذكر أن طيران الإمارات دأبت على إطلاق أخبار غير متوقعة في 31 مارس من كل عام، لتوضح في اليوم التالي أنها "كذبة إبريل".

وكانت الناقلة

خلال السنوات الماضية قد اعلنت في مثل هذا اليوم عن اخبار غير متوقعة مثل الاعلان عن اطلاق مقصورة "SkyLounge"

وهي عبارة عن صالة شفافة فاخرة بواجهات زجاجية وتوفر مشاهد خلابة للسماء والغيوم. وفي عام أخر قالت أنها تخطط لبناء أكبر طائرة تجارية في العالم، تحت اسم "APR001،" اختصاراً لكلمة "أبريل 1" باللغة الإنكليزية، واشارت في حينه

أنها ستتكون من ثلاثة طوابق وتتضمن بركة سباحة وغرفة ألعاب وصالة رياضة وحديقة، بالاضافة الى العديد من الاخبار

الغير متوقعة التي كشفت عنها في اليوم التالي انها كذبة ابريل.

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