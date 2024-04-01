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53.2 مليار درهم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الإمارات خلال 2023

4/1/2024 8:00:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن مواصلة قطاع التأمين في الدولة نموه خلال العام الماضي وهو ما انعكس على الزيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة التي ارتفعت بنسبة 12.7% على أساس سنوي إلى 53.2 مليار درهم في نهاية 2023 مقارنة بنحو 47.2 مليار درهم في نهاية 2022.

وقال المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من 2023، إن السبب الرئيسي وراء زيادة الأقساط المكتتبة يرجع إلى زيادة أقساط التأمين الصحي بنسبة 16.5% على أساس سنوي، وزيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 18.9% بينما انخفضت أقساط التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال نتيجة الانخفاض في أقساط التأمين على حياة الأفراد.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع برامج التأمين بنسبة 12.8% على أساس سنوي إلى 31.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي، وذلك نتيجة الزيادة في المطالبات المدفوعة في التأمين الصحي بنسبة 16.9% والارتفاع في المطالبات المدفوعة للتأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 10.9%.

وزاد إجمالي المخصصات الفنية لجميع أنواع التأمين بنسبة 8.4% على أساس سنوي ليصل إلى 74.4 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بنحو 68.8 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2022، وبلغ إجمالي حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين نحو 76 مليار درهم تعادل 60.4% من إجمالي الأصول في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بنحو 71.4 مليار درهم توازي 59.4% من إجمالي الأصول في نهاية الربع الرابع من 2022.

وأشار تقرير المركزي إلى أن نسبة الاحتفاظ من أقساط التأمين المكتتبة لجميع أنواع التأمين وصلت إلى 52.9% ما يعادل 28.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي، مقارنة بنسبة 54.9% توازي 25.9 مليار درهم في نهاية عام 2022.

وظل قطاع التأمين في دولة الإمارات يتمتع برسملة جيدة من حيث نسب الإنذار المبكر وتقييم المخاطر، وزادت نسبة الأموال الذاتية إلى الحد الأدنى من متطلبات رأس المال إلى 335.7% في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بنسبة 309.3% في نهاية عام 2022، ويرجع ذلك إلى الزيادة في الأموال الذاتية لتلبية الحد الأدنى من متطلبات رأس المال.

وارتفعت نسبة الأموال الذاتية إلى متطلبات رأس المال للملاءة المالية إلى 221% في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بنسبة 208.5% في الربع الرابع من عام 2022، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الأموال الذاتية المؤهلة لتلبية متطلبات رأس المال للملاءة المالية.

ومن حيث الربحية، ارتفع صافي الربع الإجمالي إلى صافي الأقساط المكتتبة إلى 6.5% في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بنسبة 2.9% في نهاية 2022، وارتفع عائد متوسط الأصول إلى 0.3% من 0.1%.


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