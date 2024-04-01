الموارد البشرية لحكومة دبي: عطلة عيد الفطر من 8 أبريل واستئناف الدوام يوم 15 من الشهر ذاته

أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعميماً بشأن عطلة عيد الفطر للعام 1445 هجري، يفيد بتعطيل العمل في الهيئات والدوائر والمؤسسات بحكومة دبي اعتباراً من يوم الإثنين الواقع في 8 أبريل، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين 15 أبريل 2024.



كما أفادت الدائرة في التعميم بأنه يُستثنى من ذلك الهيئات والدوائر والمؤسسات التي لديها موظفون يعملون بنظام المناوبات أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تُقرر تلك الجهات مواعيد العمل لهذه الفئات من الموظفين بما يتناسب مع متطلباتها التشغيلية وضمان حسن سير العمل بمرافقها بانتظام خلال هذه العطلة.



ورفعت الدائرة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"؛ وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي "رعاه الله"، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها، متمنيةً لهم التوفيق والخير وأن يعيد الله عليهم هذه المناسبة السعيدة باليمن والبركات.

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