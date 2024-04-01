الفصل التالي من قصّة مروحيات ’بيل‘ نوع H-1 يبدأ الآن

(MENAFN
- Performance Communications) دبي، إ.ع.م.، 1 أبريل 2024 – وصلت أول مروحية من نوع Bell AH-1Z والتي من المقرَّر أن تستفيد من تعديلات SIEPU (Structural Improvement Electrical Power Upgrade) التي توفرها ’بيل تكسترون إنكورپوريشن‘ (Bell Textron Inc.)، إحدى شركات ’تكسترون إنكورپوريشن‘ (Textron Inc.) والمدرَجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:TXT، وفق عقد مع قوّات مشاة البحرية الأمريكية (المارينز)، إلى مركز تجميع أراميلّو (Aramillo Assembly Center) التابع لشركة ’بيل‘. وتؤدّي تعديلات SIEPU لتعزيز المروحيات بهدف الارتقاء بقدرات تنفيذ المهمّات وسلامة الطاقم والتشغيل المشترَك، وذلك عبر زيادة سعة الطاقة الكهربائية على متن المروحية ودعم تكامل القدرات الإضافية ضمن القمرة. وتشكّل تعديلات SIEPU بداية الفصل التالي من حياة مروحيات H-1 المحلّية على إثر إتمام برنامج الاستحواذ التابع لقوّات المارينز في نوفمبر 2022.
حول هذا، قال مايك ديسلاته، نائب الرئيس الأول ومدير برنامج Bell H-1: "تشكّل Bell AH-1Z Viper وUH-1Y Venon العمود الفقري للدعم الهجومي والطيران المرافق في العديد من ساحات القتال التي يتم استخدامها فيها، لذلك تأتي تعديلات SIEPU في وقت مهم للاعتماد الاستراتيجي المستقبلي لهذه المنصّة. وسوف تكون SIEPU مفيدة بشكل فوري لعمليات اليوم، كما إنها تهيّئ H-1 بسرعة لدعم احتياجات العمليات المستقبلية، والتي بعض منها قد لا يكون متصوَّراً للآن."
فمع SIEPU، سيصبح ممكناً تحديث H-1 وفقاً لأنظمة الأسلحة الحالية مع قدرات من الجيل القادم، بما في ذلك الذخائر الحركية طويلة المدى والتأثيرات التي يجري إطلاقها جواً، بالإضافة إلى منح قدرات غير حركية جديدة. ومن شأن هذه التحديثات أن توسّع بشكل كبير قدرة الوصول والمدى، بينما في الوقت ذاته تعزّز مسافة التعامل مع المخاطر.
وبينما أظهرت مروحيات H-1 للآن قدراتها العالية في مواجَهة أنظمة الطيران العدوّة بدون طيّار، إلا إن SIEPU سوف تتيح أيضاً توافر طاقة كافية على متنها لحمل وتشغيل الأسلحة المستقبلية التي سيتم اعتمادها لاحقاً.
وعلّقت دانييل مارخام، مديرة برنامج SIEPU: "نحن واثقون أن SIEPU سيساعد قوّات المارينز على تعزيز قدرات المهام الأساسية مع التمتّع بمزيد من المرونة في المهمّات. والأمر البارز هو التأكّد من أن H-1 هي في موقع يتيح لها الاستفادة من هذه الفرص عندما تصبح متوافرة."
قبل وصولها إلى مركز تجميع ’بيل‘ في أراميلّو، أكملت AH-1Z وUH-1Y اختبارات قدرات ربط البيانات مع تعديلات المارينز في قاعدة ’كامب بندلتون‘، وكذلك التجارب مع VMX-1 في مدينة يوما الأمريكية. وتخطّط ’بيل‘ للاستمرار بدعم AH-1Z Viper وUH-1Y Venom حتى ما بعد 2040 وذلك توافقاً مع خطط الطيران لقوّات المارينز.
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