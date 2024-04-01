شراكة مبتكرة لتعزيز حلول النقل المستدامة بين آفاق الإسلامية للتمويل وشركة "إن دبليو تي إن"

(MENAFN
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دبي، الإمارات العربية المتحدة،1 ابريل 2024: يسر آفاق الإسلامية للتمويل، الرائدة في تقديم الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، أن تعلن عن شراكة استراتيجية مع شركة "إن دبليو تي إن"، الخبيرة في مجال الصناعات التكنولوجية المتخصصة في حلول النقل الصديقة للبيئة. هدفنا من هذه الشراكة الجديدة هو تغيير المفهوم التقليدي لتمويل المركبات الكهربائية، وتم توثيق هذه الرؤية بتوقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين.
هذه الشراكة تقوم على إطار تعاوني يركز بشكل أساسي على الاستدامة وتعزيز مستقبل أخضر في قطاع شراء المركبات. من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى خيارات التمويل وتيسير عملية الشراء، تسعى آفاق الإسلامية للتمويل وشركة "إن دبليو تي إن" إلى تعزيز رضا العملاء وتبني ممارسات صديقة للبيئة. ومن خلال هذا التعاون المشترك، يهدف الطرفان إلى توفير تجربة شراء ممتعة وفعالة للمركبات، مع المساهمة في بناء مستقبل يتميز بالاهتمام بالبيئة وتقديم حلول مستدامة للنقل.
تم تحديد المجالات الرئيسية للتعاون التي تشمل حلول تمويل مخصصة وعمليات طلب وموافقة بسيطة. ومع التزام مشترك بالاستدامة، تسعى آفاق الإسلامية للتمويل وشركة "إن دبليو تي إن" إلى دمج الممارسات الصديقة للبيئة في عروضهما المالية. يُبرز شعار آفاق "تمويل مُيسّر" التزامها بتقديم حلول مالية سهلة الوصول ومتوافقة مع المبادرات المستدامة، مما يمثل خطوة هامة نحو مستقبل أخضر في صناعة السيارات.
بخصوص الشراكة، أعرب السيد هشام حمود، الرئيس التنفيذي لآفاق الإسلامية للتمويل، عن سعادته بالتعاون مع شركة "إن دبليو تي إن" في هذا المجال قائلاً: "يعكس هذا التعاون التزامنا بتقديم حلول تمويلية مبتكرة وسهلة الوصول لعملائنا، بالإضافة إلى دعمنا للأستدامة في قطاع السيارات."
من جانبه، علق السيد جان شايدغن، المدير التجاري الرئيسي في شركة "إن دبليو تي إن"، على التعاون قائلاً: "نحن سعداء بالشراكة مع آفاق الإسلامية للتمويل لتقديم خيارات تمويلية محسّنة لمركباتنا الكهربائية الفاخرة. تمثل هذه الشراكة خطوة هامة نحو تحقيق هدفنا المشترك في تعزيز حلول النقل المستدامة في الإمارات."
من خلال هذا التعاون، تجسد آفاق الإسلامية للتمويل وشركة "إن دبليو تي إن" التزامًا مشتركًا بالتميز والابتكار والاستدامة في قطاعي السيارات والتمويل. يسعى الاثنان معاً إلى تحديث نهج تمويل المركبات الكهربائية، بالتزامن مع تقديم قيمة استثنائية وخدمة مميزة للعملاء، في سبيل بناء مستقبل أكثر استدامة.
عن شركة "إن دبليو تي إن"
"إن دبليو تي إن" تعتبر شركة رائدة في مجال الطاقة الخضراء، ملتزمة بتقديم منتجات سيارات كهربائية فاخرة موجهة للركاب، وحلول طاقة خضراء لعملائها في جميع أنحاء العالم. تتخذ الشركة مقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك مرفقاً كاملاً لتجميع السيارات في أبوظبي.
تتعهد "إن دبليو تي إن" بدعم مستقبل حلول النقل، وذلك من خلال دمج التصميم المبتكر، وأساليب الحياة الشخصية، وإنترنت الأشياء، وتكنولوجيا القيادة الذاتية، والنظام البيئي للطاقة الخضراء.
بالإضافة إلى تقديم المركبات ذات الطاقة الجديدة، تستكشف شركة "إن دبليو تي إن" فرصًا في جميع جوانب سلسلة قيم الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الهيدروجين الخضراء، وتخزين الطاقة في دول الإمارات، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، والصين، ودول آسيا الأخرى، وأوروبا.
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حول "آفاق الإسلامية للتمويل"
تأسست" آفاق الإسلامية للتمويل ش.م.خ" في العام 2006، وهي توفّر مجموعةً واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية العالية الجودة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات والأفراد. وتنفرد بأنها إحدى شركات التمويل التي تتمتّع باستقلاليةٍ تامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك تركز استراتيجية "آفاق الإسلامية للتمويل" على استكشاف الفرص داخل قطاعات الأعمال المختلفة، وتعمل على تحقيق أعلى مستويات السعادة لعملائها، بمن فيهم المساهمون والعملاء والموظفون والشركاء الاستراتيجيون وأفراد المجتمع.
تعتمد "آفاق الإسلامية للتمويل" على متانة شراكاتها الاستراتيجية مع الهيئات والمؤسسات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنها وزارة المالية، وزارة الموارد البشرية والتوطين، اقتصادية دبي، إماراتك، تراخيص، بنك أبوظبي الأول، بالإضافة إلى "تسهيل" و"آمر" والكثير من مراكز الأعمال وغيرها. وتقّدم "آفاق" لعملاء هذه الهيئات والمؤسسات خدماتٍ متنوّعة، مثل الدرهم الإلكتروني وضمانات العمل ونظام حماية الأجور وخدمات الدفع لاقتصادية دبي، وتعبئة أرصدة نقودي وغيرها، إلى جانب مجموعةٍ واسعة من الحلول التمويلية وحلول الدفع الذكية للشركات والأفراد.
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