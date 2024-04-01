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النواب يقر معدل قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024

4/1/2024 6:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب بالموافقة مشروع القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024.


وجاء المشروع، لتنظيم آليات بيع وشراء الطاقة الكهربائية المُنتجة من المنشآت والمساكن، التي لديها أنظمة طاقة مُتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، ولتحديد أنظمة وأجهزة ومُعدات مصادر الطاقة المُتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة التي تُعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر)، بمُقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.


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