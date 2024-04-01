النواب يقر معدل قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب بالموافقة مشروع القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024.
وجاء المشروع، لتنظيم آليات بيع وشراء الطاقة الكهربائية المُنتجة من المنشآت والمساكن، التي لديها أنظمة طاقة مُتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، ولتحديد أنظمة وأجهزة ومُعدات مصادر الطاقة المُتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة التي تُعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر)، بمُقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
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