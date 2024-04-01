Monday, 01 April 2024 03:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انفجار في مقهى بمدينة فورونيج غربي روسيا

4/1/2024 6:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد متحدث باسم الأمن الداخلي في مدينة فورونيج الواقعة على بعد 500 كيلومتر جنوب شرقي موسكو بوقوع انفجار صباح اليوم الاثنين في أحد مقاهي المدينة.

وقال المصدر: "تلقى قسم الشرطة رقم 6 بلاغا بتحطم نوافذ الواجهات في أحد المقاهي في شارع لينين، وأعقب ذلك انفجار داخل المبنى".

وأضاف أن أفراد الأمن يعملون حاليا على معرفة ملابسات الحادث.

روسيا اليوم

MENAFN01042024000208011052ID1108043277

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث