انفجار في مقهى بمدينة فورونيج غربي روسيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد متحدث باسم الأمن الداخلي في مدينة فورونيج الواقعة على بعد 500 كيلومتر جنوب شرقي موسكو بوقوع انفجار صباح اليوم الاثنين في أحد مقاهي المدينة.
وقال المصدر: "تلقى قسم الشرطة رقم 6 بلاغا بتحطم نوافذ الواجهات في أحد المقاهي في شارع لينين، وأعقب ذلك انفجار داخل المبنى".
وأضاف أن أفراد الأمن يعملون حاليا على معرفة ملابسات الحادث.
روسيا اليوم
MENAFN01042024000208011052ID1108043277
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.