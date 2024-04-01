إطارات كومهو تنال أعلى المراتب ضمن اختبار الأداء من الرابطة الألمانية للسيارات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت الشركة الوطنية العربية للسيارات – وكلاء اطارات كومهو في المملكة، عن تحقيق إطارات كومهو لإنجاز جديد، وذلك إثر حصول إطار ECSTA HS52على تصنيف عالي في أصعب اختبارات الاطارات في أوروبا مما يجعل إطار كومهو من أفضل الخيارات.وذلك خلال اختبارات التصنيف لهذا العام حصل إطار ECSTA HS52 على المركز الثالث بتصنيف "جيد" ضمن الاختبار الذي أجرته الرابطة الألمانية للسيارات ADAC وحصل على المركز نفسه ضمن إختبار مجلة Auto Bild والتي تعتبر الافضل في مجال اختبار الإطارات.



وينطوي هذا التصنيف على أهمية كبيرة، كونه يضع إطارات كومهو الكورية في خانة الأفضل أداءً من المصنّع الكوري الجنوبي، ولما يدلل عليه من مزايا استثنائية تتمتع بها إطارات كومهو، والتي ضمنت لها تصنيفها وسط منافسة شديدة مع 16 مصنّعاً. وبرهن نيل إطارات كومهو من فئة ECSTA HS52 لهذا التصنيف على أنها تعد الخيار الأفضل للحصول على قوة أداء وتحكم عالٍ وثبات كبير على جميع أنواع الطرق، تحت ظل مختلف الظروف الجوية، وهو ما يجعلها مثالية للاستخدام في سيارات الصالون بالأخص الفاخرة منها، وفي السيارات الرياضية.



وقد جاء التصنيف الجيد لإطارات كومهو من مجلة Auto Bild بعد اختبار أدائها من بين 55 منتجاً قياس 205/55 R16، وهو القياس الذي يعد الأكثر شراء في أوروبا لأنه يناسب السيارات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من حيث مسافات الكبح القصيرة، والثبات في الظروف الرطبة والجافة. أما التصنيف الجيد للإطارات من قبل مجلة ADAC، فقد جاء بعد اختبار أدائها من بين 16 منتجاً قياس 215/55 R17 وباستخدام سيارة فولكس فاجن T-Roc، مع أخذ العديد من الجوانب والعوامل في عين الاعتبار، بدءاً من: سلامة القيادة، والأداء والثبات على الطرق الرطبة والجافة، والتوازن البيئي الذي يغطي المسافة المقطوعة، ومقاومة التآكل، والكفاءة، ومستويات الضوضاء والاستدامة.



هذا وتمتاز إطارات كومهو من فئة ECSTA HS52 بتصميمها بنقشات تسمح لها بالحفاظ على مستويات عالية من الثبات أثناء القيادة، وعلى ضغط الاحتكاك الأرضي الثابت، مما يقلل من الصدمات والضوضاء، فيما صمم الإطار بأسلوب يتيح له تعزيز أداء التوجيه، وبالتالي تحسين سلامة القيادة، والنتيجة: قيادة سلسة وآمنة.



وبهذه المناسبة، فقد أعرب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات، محمد عليّان عن سعادته للإشادة العالمية العالية التي استطاعت إطارات كومهو نيلها من خلال التصنيفات والمراكز المتقدمة، مؤكداً بأن إطارات كومهو تعتبر عنواناً للموثوقية والاستدامة، إلى جانب الجودة والكفاءة، مبيناً أن الشركة تحرص على تعزيز هذه المزايا من خلال الخدمة المتميزة التي تقدمها للزبائن، والمدعومة بالعديد من العروض المتنوعة التي تزيد من تنافسيتها أيضاً.