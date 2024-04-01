صحة غزة تناشد المجتمع الدولي السعي لإعادة تشغيل مستشفى ناصر

MENAFN - Al Wakeel News)ناشدت وزارة الصحة في قطاع غزة المؤسسات الدولية والأممية بذل الجهود لإعادة تشغيل مستشفى ناصر في خان يونس وحماية المؤسسات الصحية.



وأشارت إلى أن خروج مستشفى ناصر عن الخدمة يعتبر ضربة قاصمة للخدمات الصحية التي تقلصت إلى أدنى مستوياتها.



وبينت أن خروج مستشفى ناصر من الخدمة سيحرم المرضى من الحصول على العلاج، خاصة بعد فقدان الجزء الأكبر من الخدمات الطبية في شمال القطاع.



