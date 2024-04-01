صحة غزة تناشد المجتمع الدولي السعي لإعادة تشغيل مستشفى ناصر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
ناشدت وزارة الصحة في قطاع غزة المؤسسات الدولية والأممية بذل الجهود لإعادة تشغيل مستشفى ناصر في خان يونس وحماية المؤسسات الصحية.
وأشارت إلى أن خروج مستشفى ناصر عن الخدمة يعتبر ضربة قاصمة للخدمات الصحية التي تقلصت إلى أدنى مستوياتها.
وبينت أن خروج مستشفى ناصر من الخدمة سيحرم المرضى من الحصول على العلاج، خاصة بعد فقدان الجزء الأكبر من الخدمات الطبية في شمال القطاع.
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