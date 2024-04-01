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رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا: فاز أكبر أحزاب المعارضة بـ35 بلدية والحزب الحاكم في 24 بلدية

4/1/2024 6:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- كشف رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، وفق النتائج غير النهائية، عن فوز حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة التركية) في 35 بلدية، وحزب العدالة والتنمية الحاكم في 24 بلدية.

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