ارتفاع عدد الشركات المسجلة بنسبة 8 %

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع عدد الشركات المسجلة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث سجلت 1623 شركة جديدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، فيما سجلت بنفس الفترة من العام الماضي، 1501 شركة جديدة.



وبحسب بيانات دائرة مراقبة الشركات، ارتفعت الشركات المسجلة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، بنسبة 16% حيث تعتمد الدائرة هذه السنة في المقارنة كونها تمثل أوضاعاً اعتيادية قبل دخول جائحة كورونا.



وبلغ مجموع رؤوس الأموال المسجلة منذ بداية العام الحالي أكثر من 64.5 مليون دينار، منها 1161 لشركات مسؤولية محدودة وهي الأعلى بنسبة 71.5% ، وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 24.6 مليون دينار.



وانخفض عدد الشركات التي تم فسخ أو شطب تسجيلها بنسبة 61% عن العام 2019، وبعدد 613 شركة، مقارنة مع 1587 شركة في 2019، وبالمقارنة مع عام 2023 انخفض عدد الشركات التي تم فسخ أو شطب تسجيلها بنسبة 2% .



وبلغت نسبة تغطية الشركات الجديدة المسجلة للشركات التي شُطبت أو فسخ تسجيلها، للربع الأول من العام الحالي 62% مقارنة مع 58% في عام 2023، و(سالب) 13% في 2019، حيث بلغ عدد الشركات التي شطبت أو فسخت تسجيلها 1587 شركة، وهو أكثر من الشركات التي سجلت بنفس العام (1399 شركة).



ونمت رؤوس الأموال للشركات خلال الربع الأول من العام الحالي قرابة 184 مليون دينار، إذ بلغت رؤوس الأموال التي تمت زيادتها للشركات أكثر من 200 مليون دينار، فيما خفّضت شركات رؤوس أموالها بما قيمته نحو 16 مليون دينار.



أما في الربع الأول من 2019 انكمشت رؤوس الأموال للشركات، بنحو 21 مليون دينار، حيث بلغت رؤوس الأموال التي تمت زيادتها للشركات قرابة 71 مليون دينار، فيما خفّضت شركات رؤوس أموالها بما قيمته نحو 93 مليون دينار.



وقال مراقب عام الشركات وائل العرموطي، إن تعديل وتطوير قانون الشركات الذي دخل حيز التنفيذ أواخر العام الماضي، كجزء من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي؛ ساهم في تنمية اقتصاد الشركات ومنح إجراءات مبسطة، خاصة من حيث الإعلانات واجتماعات الهيئة العامة وإيداع رؤوس الأموال والتسجيل وغيرها.