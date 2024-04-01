البريميرليغ.. قوة ليفربول وصلابة دفاع أرسنال وتراجع أداء مان يونايتد

MENAFN - Amman Net) نارية بكل ما للكلمة من معنى كانت الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي انتهت أمس، بانتزاع ليفربول للصدارة بعد فوز شاق على برايتون وتعادل مخيب لكل من مانشستر سيتي وأرسنال استفاد منه "الليفر" بشكل كامل.

ورغم تفوق ليفربول شبه الكامل في مواجهة ضيفه برايتون، عانى لهزيمة أبناء المدرب الإيطالي دي زيربي ولكنه كان واضحا استعداد لاعبي ليفربول لبذل قصارى جهدهم في المباراة لمنح مدربهم يورغن كلوب أفضل ختام لحقبته في قيادة الفريق.





وشهدت انتفاضة ليفربول كل ما يقدره كلوب، الضغط العالي والقرارات السريعة ومهارات المهاجمين ليقلب الفريق تأخره بهدف للفوز 2-1.

وبهذا الفوز انفرد ليفربول، في صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن "المدفعجية" صاحب المركز الثاني و3 نقاط عن السيتي في المركز الثالث، وتوحي الرغبة الكبيرة التي أظهرها اللاعبون أنه سيكون منافسا شرسا في السباق على اللقب.

ونال أرسنال بقيادة المدرب ميكل أرتيتا، الثناء عن جدارة بفضل أدائه السلس وقدرته على هز الشباك هذا الموسم إذ سجل 33 هدفا في 8 انتصارات متتالية بالدوري قبل مواجهة مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد أمس الأحد.

لكن أمام الفريق الذي يدربه مديره السابق وصديقه بيب غوارديولا، قدم أرتيتا أداء دفاعيا لا تشوبه شائبة في التعادل السلبي ليظهر أن قدراته الدفاعية لا تقل عن ترسانته الهجومية. وقد يكون لهذا أهمية كبرى في آخر 9 مباريات بالدوري.

وحد أرسنال من خطورة هجوم السيتي، بقيادة إيرلينغ هالاند، ليكتفي حامل اللقب بتسديدة واحدة على المرمى، وهو أمر نادر الحدوث على ملعب الاتحاد. في الواقع، هذه أول مباراة يخفق فيها صاحب الأرض في التسجيل على ملعبه منذ عامين ونصف.





وجاء التوقف الدولي في توقيت سيء بالنسبة لمانشستر يونايتد الذي كانت معنوياته مرتفعة بعد الفوز المثير 4-3 على غريمه ليفربول في كأس الاتحاد.

ورغم أن التوقف الدولي قد يفسر تراجع الزخم، فإنه ليس مبررا لأداء يونايتد المتواضع أمام مضيفه برنتفورد.

وسنحت لبرنتفورد فرص للتقدم في النتيجة في الشوط الأول، لكن غابت دقة اللمسة الأخيرة عن محاولاته التي بلغت 31، ليسمح ليونايتد بالخروج بنقطة غير مستحقة.

وتجنب إيريك تن هاغ الإجابة على سؤال بشأن كيفية تفكير يونايتد في المنافسة على الألقاب إذا تفوق عليه منافس يقاتل لتجنب الهبوط من البريميرليغ. وإذا كان تن هاغ لم يجب الصحفيين على أسئلتهم فالمالك الشريك للنادي جيم راتكليف يريد إجابات.

وبدا الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب تشلسي، محبطا بعد تعادل فريقه على ملعبه 2-2 مع 10 من لاعبي بيرنلي السبت الماضي، ليحتل فريقه المركز 11 في الدوري الإنجليزي ما يثير شكوكا حول مستقبل المدرب الأرجنتيني مع تشيلسي.

وقال بعد أحدث عثرات "البلوز" الذي يعاني للموسم الثاني على التوالي رغم الأموال الطائلة التي أنفقها للتعاقد مع لاعبين، إنه "نحتاج أن نكون فريقا، أكثر ضراوة، نحتاج أن نحسن التواصل فيما بيننا، نريد أن نكون أكثر تنافسية".

وأضاف المدرب أن أولويته تتمثل في غرس الرغبة الملحة في استعادة الكرة سريعا بين لاعبيه قبل مواجهة مانشستر يونايتد الخميس المقبل.