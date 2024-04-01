تفاصيل مقترح إسرائيلي لتفكيك الأونروا

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قدّمت إسرائيل مقترحًا إلى الأمم المتحدة لتفكيك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والاستعاضة عنها بوكالة أممية أخرى.

وجاء المقترح مع إصرار إسرائيل على أنها مستعدة للسماح بدخول كميات كبيرة من المساعدات إلى غزة، وأن العامل المقيد هو قدرة الأمم المتحدة.

تدمير الأونروا

وبينت مصادر مطلعة على المناقشات وفقًا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، أن الاقتراح قدمه رئيس الأركان العامة الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أواخر الأسبوع الماضي، إلى مسؤولي الأمم المتحدة في إسرائيل، الذين أحالوه إلى الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، السبت.

وبموجب الشروط التي تم تقديمها الأسبوع الماضي، سيتم في البداية نقل ما بين 300 إلى 400 موظف في الأونروا إما إلى وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة، مثل برنامج الغذاء العالمي، أو إلى منظمة جديدة تم إنشاؤها خاصة لتوزيع المساعدات الغذائية في غزة.

ويرى البعض داخل الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى وجماعات حقوق الإنسان بحسب الصحيفة، أن الاقتراح الإسرائيلي هو تتويج لحملة إسرائيلية طويلة لتدمير الأونروا.

ولم تشارك الوكالة في المحادثات بسبب رفض الجيش الإسرائيلي التعامل معها، على أساس مزاعم، لم يتم إثباتها حتى الآن، بانتماء بعض موظفيها إلى حماس أو الجهاد.

ويرى بعض مسؤولي الأمم المتحدة أن الخطة الإسرائيلية هي محاولة لتصوير الأمم المتحدة على أنها غير راغبة في التعاون لوقف أي مجاعة في غزة، والتي حذرت المنظمات الإنسانية من أنها وشيكة وستكون كارثية.

وكانت اللجان العشائرية والشعبية في شمالي قطاع غزة أعلنت، يوم الأحد، عن وقف تأمين المساعدات بسبب اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت اللجان العشائرية إن أكثر من 70 قتلوا خلال تأمين المساعدات، وطالبت بعودة عمل الأونروا، والصليب الأحمر وبرنامج الغذاء العالمي.

كما طالبت اللجان الشعبية والعشائرية -التي تم تشكيلها لتأمين المساعدات وتوزيعها- الأممَ المتحدة ببرنامج إغاثي متكامل من حيث النوع والكم.