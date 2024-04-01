الاحتلال يهدم ثماني منشآت تجارية في أريحا والقدس ويجدد اقتحاماته واعتقالاته بالضفة

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عددا من المحال والمنشآت التجارية، وجددت اقتحاماتها واعتقالاتها في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال برفقة جرافاتها العسكرية بلدة العوجا في أريحا، وهدمت أربعة محال تجارية في البلدة.

وسوّت جرافات الاحتلال المحال التجارية في الأرض، فيما منعت أصحاب المحال والمواطنين من الاقتراب من مكان الهدم تحت تهديد السلاح.

وفي القدس المحتلة، هدمت قوات الاحتلال فجر اليوم، محال ومنشآت تجارية في بلدة حزما شمال شرق المدينة.

ونفذت جرافات الاحتلال عمليات هدم لأربعة محال ومنشآت تعمل بقطاع السيارات عند "دوار الشهيد عريبة" على شارع حزما الرئيسي، بحماية قوات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال شاباً من منطقة رأس خميس شمال شرق القدس المحتلة، كما اقتحمت حارة درويش في العيسوية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، بينما وزعت وعلقت منشورات تهديدية في مخيم شعفاط وعناتا "بحجة القاء الحجارة والمفرقعات".

وفي بيت لحم، احتجزت قوات الاحتلال شابا عقب اقتحامها بلدة أرطاس قرب بيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين فؤاد كنعان حامد وجابر محمد حامد بعد اقتحام منزليهما في قرية بيتين شرق رام الله.

واستهدفت قوات الاحتلال، فجر اليوم، منازل المواطنين بالرصاص في بلدة برقة قضاء نابلس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها وانتهاكاتها اليومية بحق المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة.