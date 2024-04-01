Monday, 01 April 2024 03:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مع الارتفاع التاريخي على الذهب .. هكذا بلغ سعر الليرة في الأردن

4/1/2024 6:09:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

ارتفع سعر ليرة الذهب بأنواعها الإنجليزية والرشادية مع الارتفاع في سعر غرام الذهب بنصف دينار في الأردن اليوم الاثنين.
ووصل سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 إلى 369 دينارًا، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات إلى 325 دينارًا، وفقًا لما أفاد به أمين السر للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .
وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير، مشيرًا إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.
وبين ديب أن السيطرة على التضخم أصبحت الهاجس الأمريكي والعالمي، والذهب يكاد يكون السلعة الوحيدة التي تحفظ القيمة وقابلة للادخار والاستثمار، لذا أُطلق عليه الملاذ الآمن.
واضاف ديب أن الذهب مؤهل لتحقيق أرقام قياسية، حيث تنبأ محللون اقتصاديون بأن تصل الاونصة إلى 2300 وربما يتجاوزها.
واشار ان سعر الاونصة وصل الآن الى نحو 2258 دولارا .

MENAFN01042024000208011052ID1108043264

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث