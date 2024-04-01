مع الارتفاع التاريخي على الذهب .. هكذا بلغ سعر الليرة في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News)

ارتفع سعر ليرة الذهب بأنواعها الإنجليزية والرشادية مع الارتفاع في سعر غرام الذهب بنصف دينار في الأردن اليوم الاثنين.

ووصل سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 إلى 369 دينارًا، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات إلى 325 دينارًا، وفقًا لما أفاد به أمين السر للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .

وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير، مشيرًا إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.

وبين ديب أن السيطرة على التضخم أصبحت الهاجس الأمريكي والعالمي، والذهب يكاد يكون السلعة الوحيدة التي تحفظ القيمة وقابلة للادخار والاستثمار، لذا أُطلق عليه الملاذ الآمن.

واضاف ديب أن الذهب مؤهل لتحقيق أرقام قياسية، حيث تنبأ محللون اقتصاديون بأن تصل الاونصة إلى 2300 وربما يتجاوزها.

واشار ان سعر الاونصة وصل الآن الى نحو 2258 دولارا .

