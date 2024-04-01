قطاع التصنيع الروسي ينمو في آذار بأسرع وتيرة منذ 18 عاما

واعتمد انتعاش القطاع منذ الأشهر الأولى لحرب أوكرانيا إلى حد كبير على الطلب المحلي، لأن بعض الأسواق تجنبت روسيا، وتنفق موسكو بكثافة على التصنيع بشكل خاص، كما تضخ الأموال في قطاع الصناعة الدفاعية لزيادة الإنتاج العسكري.

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