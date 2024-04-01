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قطاع التصنيع الروسي ينمو في آذار بأسرع وتيرة منذ 18 عاما

4/1/2024 6:09:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نما نشاط قطاع الصناعات التحويلية في روسيا بأسرع وتيرة خلال 18 عاما في آذار بفضل نمو أعمال التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ 5 أشهر.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في روسيا الذي تصدره مؤسسة ستاندرد أند بورز إلى 55.7 نقطة في آذار من 54.7 في فبراير، مسجلا أعلى قراءة له فوق مستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش منذ آب 2006.


واعتمد انتعاش القطاع منذ الأشهر الأولى لحرب أوكرانيا إلى حد كبير على الطلب المحلي، لأن بعض الأسواق تجنبت روسيا، وتنفق موسكو بكثافة على التصنيع بشكل خاص، كما تضخ الأموال في قطاع الصناعة الدفاعية لزيادة الإنتاج العسكري.


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