اتحاد الإمارات لكرة القدم يُعين الصهباني مشرفاً وآل علي مديراً للمنتخب الأولمبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم تعيين مطر عبيد الصهباني مشرفاً لمنتخبنا الوطني الأولمبي، وعصام عبد الله آل علي مديراً. ويمتلك الصهباني وآل على خبرات كبيرة في المجال الرياضي والإداري، كما كانا لاعبين سابقين.
ويستعد المنتخب الأولمبي لخوض منافسات نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي ستنطلق في العاصمة القطرية الدوحة اعتباراً من 15 أبريل الجاري.
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