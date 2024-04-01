اتحاد الإمارات لكرة القدم يُعين الصهباني مشرفاً وآل علي مديراً للمنتخب الأولمبي

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم تعيين مطر عبيد الصهباني مشرفاً لمنتخبنا الوطني الأولمبي، وعصام عبد الله آل علي مديراً. ويمتلك الصهباني وآل على خبرات كبيرة في المجال الرياضي والإداري، كما كانا لاعبين سابقين.

ويستعد المنتخب الأولمبي لخوض منافسات نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي ستنطلق في العاصمة القطرية الدوحة اعتباراً من 15 أبريل الجاري.

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