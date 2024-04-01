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إنريكي يعبر عن استيائه بسبب مبابي

4/1/2024 6:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أبدى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي ضيقه من كثرة الاستفسار عن سبب استبدال كيليان مبابي، نجم الفريق بشكل مستمر خلال الفترة الأخيرة.

وصرح إنريكي عبر قناة أمازون برايم فيديو الفرنسية عقب الفوز على أولمبيك مارسيليا بهدفين مساء الأحد في بطولة الدوري "هذا السؤال تحول إلى نغمة مكررة كل أسبوع بشكل ممل".

وأضاف "أنا المدرب وأتخذ القرارات يوميا وسأفعل ذلك حتى آخر لحظة لي داخل نادي باريس سان جيرمان".

وأشار المدرب الإسباني "أحاول دائما إيجاد أفضل الحلول التي تخدم الفريق، وفي بعض الأحيان أكون مخطئا، ولكن ستبقى خياراتي وقراراتي".

وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع نادي باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، ويتردد بقوة أنه بصدد الرحيل عن الفريق والانتقال إلى ريال مدريد الإسباني بصفقة انتقال حر.

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