إنريكي يعبر عن استيائه بسبب مبابي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أبدى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي ضيقه من كثرة الاستفسار عن سبب استبدال كيليان مبابي، نجم الفريق بشكل مستمر خلال الفترة الأخيرة.
وصرح إنريكي عبر قناة أمازون برايم فيديو الفرنسية عقب الفوز على أولمبيك مارسيليا بهدفين مساء الأحد في بطولة الدوري "هذا السؤال تحول إلى نغمة مكررة كل أسبوع بشكل ممل".
وأضاف "أنا المدرب وأتخذ القرارات يوميا وسأفعل ذلك حتى آخر لحظة لي داخل نادي باريس سان جيرمان".
وأشار المدرب الإسباني "أحاول دائما إيجاد أفضل الحلول التي تخدم الفريق، وفي بعض الأحيان أكون مخطئا، ولكن ستبقى خياراتي وقراراتي".
وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع نادي باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، ويتردد بقوة أنه بصدد الرحيل عن الفريق والانتقال إلى ريال مدريد الإسباني بصفقة انتقال حر.
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