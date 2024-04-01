منصور بن محمد: دعم حمدان بن محمد للقطاع الرياضي كان له أثر كبير في تعزيز مكانة الرياضة في مجتمع دبي

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي أن التطور الذي يشهده القطاع الرياضي في دبي يعكس الدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للقطاع ما ساهم في تعزيز مكانة الرياضة في مجتمع دبي وتحقيق الكثير من الإنجازات والنجاحات التنظيمية للبطولات والفعاليات الرياضية التي تستضيفها الإمارة على مدار العام.

جاء ذلك خلال حضور سموه مساء أمس (الأحد) المباراة النهائية للكرة الطائرة التي مثلت مسك ختام النسخة الحادية عشرة من دورة ند الشبا الرياضية الأكبر من نوعها التي تقام خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، والتي ضمت 9 ألعاب رياضية هي الكرة الطائرة، البادل، كرة السلة بالكراسي المتحركة، المبارزة، الجري، الدراجات الهوائية، الجوجيتسو، تحدي الموانع، وشد الحبل، وأقيمت منافساتها في مجمّع ند الشبا الرياضي خلال الفترة من 11 الى 31 مارس 2023.

وقال سموه إن النجاح الكبير الذي تحققه دورة ند الشبا الرياضية التي يتم تنظيمها سنوياً بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يعزز من مكانة الدورة في صدارة الأحداث الرياضية في دبي والحدث الرياضي الأكبر والأهم خلال الشهر الكريم، ما ساهم في توفير أجواء رياضية متميزة تتيح للجمهور وعشاق الرياضة والعائلات قضاء أوقات ممتعة في الشهر الفضيل، تعزيزا لجاذبية دبي كأفضل مدينة للعيش والزيارة على مستوى العالم.

وأضاف سمو رئيس مجلس دبي الرياضي: "حريصون على تحقيق الأهداف الرياضية والمجتمعية الكبيرة التي حددها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، راعي الدورة لتطوير الرياضة ونشر ممارستها بين أبناء المجتمع ، فمع كل دورة يتم تحديد الرياضات بدقة ونحرص على استقطاب الرياضيين الهواة من جميع الجنسيات للمشاركة فيها، كما نحرص على مشاركة نخبة الرياضيين العالميين في المنافسات الخاصة بالمحترفين وهي المشاركة التي ترتقي بمستوى رياضيينا المشاركين في المنافسات، كما توفر للجمهور الذي يتابع المنافسات في مجمّع ند الشبا الرياضي وعبر شاشات التلفزيون أجمل وأقوى المباريات".

وختم سموه: "دورة ند الشبا أصبحت ملتقى رياضي عالمي للفرق والرياضيين وليست دورة رياضية رمضانية وحسب، وقد أسعدنا حرص نجوم الرياضة العالميين في مختلف الرياضات على التسجيل والمشاركة في المنافسات كما أسعدنا تطوّر مستوى رياضيينا الذين يتنافسون مع هؤلاء الأبطال العالميين وهو الأمر الذي يؤكد الإضافة الكبيرة التي قدمتها الدورة للرياضة في الدولة، ويسهم في نشر أهمية ممارسة الرياضة واستقطاب الأجيال الجديدة الذين تحوّلوا من مدرجات المشجعين الى ساحات وصالات اللعب والتنافس".

تكريم الفائزين والرعاة

وتوّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي فريق زعبيل 2 بطلاً للكرة الطائرة في دورة ند الشبا الرياضية التي يتم تنظيمها سنوياً بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تحت شعار "قدرات لا حدود لها".

وكانت المباراة النهائية للكرة الطائرة هي أفضل ختام للدورة ومنافساتها التي استمرت 21 يوما، ونجح فريق زعبيل 2 بالفوز باللقب بنتيجة 3 – 2 على فريق فهود زعبيل في مباراة ماراثونية امتدت لخمسة أشواط أظهر فيها الفريقان ندية وقوة في الأداء.

وهنّأ سموه إدارة ولاعبي فريق زعبيل 2 على الفوز باللقب الكبير، كما أشاد سموه بفريق فهود زعبيل الذي حلّ ثانياً بعد أداء فني عال وندية كبيرة، كما أشاد سموه بجميع الفرق المشاركة التي تنافست بروح رياضية عالية وقدمت أقوى العروض في البطولة التي شاركت فيها فرق قوية من أوروبا والدول العربية كما ضمت نخبة من اللاعبين الدوليين العالميين.

وفي ختام المباراة النهائية قام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بحضور سعادة الفريق محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وسعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة، وسعادة علي المطوع أمين عام مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر دبي، وسعادة عبدالله بن دميثان المدير التنفيذي والمدير العام دي بي ورلد دول مجلس التعاون الخليجي، صلاح تهلك الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة، بتكريم شركاء ورعاة الدورة وهم: داماك العقارية وموانئ دبي العالمية، والطاير للسيارات، وهيئة الطرق والمواصلات، وسوق دبي الحرة، وشرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومؤسسة دبي للإعلام، ودبي الصحية، وأوقاف دبي، ومجمع تداوي الطبي، و"ماي دبي" وبوكاري سويت.

كما كرم سموه الفريق محمد المري تقديرًا لجهوده وجهود الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في تسهيل دخول المشاركين لأرض الدولة وحصول نجوم وأبطال الرياضة العالميين والعاملين في مجال الرياضة من المستثمرين وأصحاب المشاريع الرياضية الناجحة على الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات.

كما كرّم سموه حُكّام المباراة الدوليين: حامد الروسي، إسماعيل إبراهيم، علي حميد، محمد الدولة، واللاعبين الفائزين بالألقاب الفردية وهم: (ماكسيم سابرزكوف من فريق زعبيل 2 بجائزة أفضل مرسل)، (بول بوشيجر من فريق فهود زعبيل - جائزة أفضل ضارب)، (برونو ريزيندي من فريق زعبيل 2 - جائزة أفضل معد)، (أليساندرو كوندو من فريق فهود زعبيل - جائزة أفضل حائط صد)، و(فلاد دافيسكيبا من فريق زعبيل 2 - جائزة أفضل لاعب شامل).

وشهد اليوم الأخير من الدورة أيضا ختام بطولة البادل للفئة المحلية 20 و100 نقطة، حيث توج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل الفائزين في أربع فئات مختلفة هي الفتيات والناشئين و20 نقطة و100 نقطة.

7149 مشارك في 9 ألعاب رياضية

وشارك في منافسات النسخة الحادية عشرة من الدورة 7149 رياضي ورياضية من الهواة والمحترفين من مختلف الأعمار والجنسيات الذين تنافسوا في 9 ألعاب رياضية، حيث شارك في سباق الجري 3010 رياضيا من الجنسين، وفي سباق الدراجات الهوائية 1300 رياضيا من الجنسين، وشارك في الكرة الطائرة 152 لاعبا، وشارك في بطولات البادل 600 لاعبا من الجنسين، وشارك في كرة السلة بالكراسي المتحركة 160 لاعبا، وفي المبارزة 127، وشارك في الجوجيتسو 440 لاعبا ولاعبة، وفي تحدي الموانع 700 رياضيا ورياضية، وشارك في شد الحبل 660 لاعبا.

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