Monday, 01 April 2024 03:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حرمناه من التسجيل على ملعبه لأول مرة منذ عام 2021.. أرتيتا: قطعنا خطوة كبيرة بالتعادل مع مانشستر سيتي

4/1/2024 5:20:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بدا ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال راضيا عن التعادل السلبي مع مانشستر سيتي مساء الأحد، في قمة الجولة 30 بالدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في تصريح لشبكة "بي بي سي" البريطانية "لقد كانت مباراة قوية وتنافسية للغاية، وقطعنا خطوة كبيرة بهذه النتيجة".

وأضاف المدرب الإسباني "مانشستر سيتي يمتاز بالتنوع الخططي والقدرة على الاختراق من العمق، فهم فريق قوي بدنيا، ولكننا نجحنا في التعامل معهم بشكل جيد".

وواصل المدير الفني للفريق اللندني "قدمنا أداء فرديا وجماعيا مميزا، واتسمنا بالشراسة في بعض الأحيان، وحرمنا مانشستر سيتي من تسجيل الأهداف على ملعبه لأول مرة منذ عام 2021".

وأختتم ميكيل أرتيتا تصريحاته قائلا "لقد واجهنا اختبارا صعبا للغاية، وسعينا لتحقيق الفوز، ولكن طالما لم ننجح في الفوز، فمن المهم ألا نخسر".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN01042024000110011019ID1108043216

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث