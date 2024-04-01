حرمناه من التسجيل على ملعبه لأول مرة منذ عام 2021.. أرتيتا: قطعنا خطوة كبيرة بالتعادل مع مانشستر سيتي

(MENAFN
- Al-Bayan)
بدا ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال راضيا عن التعادل السلبي مع مانشستر سيتي مساء الأحد، في قمة الجولة 30 بالدوري الإنجليزي.
وقال أرتيتا في تصريح لشبكة "بي بي سي" البريطانية "لقد كانت مباراة قوية وتنافسية للغاية، وقطعنا خطوة كبيرة بهذه النتيجة".
وأضاف المدرب الإسباني "مانشستر سيتي يمتاز بالتنوع الخططي والقدرة على الاختراق من العمق، فهم فريق قوي بدنيا، ولكننا نجحنا في التعامل معهم بشكل جيد".
وواصل المدير الفني للفريق اللندني "قدمنا أداء فرديا وجماعيا مميزا، واتسمنا بالشراسة في بعض الأحيان، وحرمنا مانشستر سيتي من تسجيل الأهداف على ملعبه لأول مرة منذ عام 2021".
وأختتم ميكيل أرتيتا تصريحاته قائلا "لقد واجهنا اختبارا صعبا للغاية، وسعينا لتحقيق الفوز، ولكن طالما لم ننجح في الفوز، فمن المهم ألا نخسر".
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