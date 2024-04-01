حرمناه من التسجيل على ملعبه لأول مرة منذ عام 2021.. أرتيتا: قطعنا خطوة كبيرة بالتعادل مع مانشستر سيتي

بدا ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال راضيا عن التعادل السلبي مع مانشستر سيتي مساء الأحد، في قمة الجولة 30 بالدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في تصريح لشبكة "بي بي سي" البريطانية "لقد كانت مباراة قوية وتنافسية للغاية، وقطعنا خطوة كبيرة بهذه النتيجة".

وأضاف المدرب الإسباني "مانشستر سيتي يمتاز بالتنوع الخططي والقدرة على الاختراق من العمق، فهم فريق قوي بدنيا، ولكننا نجحنا في التعامل معهم بشكل جيد".

وواصل المدير الفني للفريق اللندني "قدمنا أداء فرديا وجماعيا مميزا، واتسمنا بالشراسة في بعض الأحيان، وحرمنا مانشستر سيتي من تسجيل الأهداف على ملعبه لأول مرة منذ عام 2021".

وأختتم ميكيل أرتيتا تصريحاته قائلا "لقد واجهنا اختبارا صعبا للغاية، وسعينا لتحقيق الفوز، ولكن طالما لم ننجح في الفوز، فمن المهم ألا نخسر".

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