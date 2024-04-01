اللجنة المنظمة لـ «خليجية الشباب» تعتمد 25 لعبة وبرنامج الافتتاح

بحثت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 16 إبريل إلى 2 مايو المقبلين بمشاركة 3500 رياضي ورياضية من دول مجلس التعاون الخليجي يتنافسون في 25 رياضة فردية وجماعية مختلفة، استعدادات انطلاق الحدث وعرض أماكن المنشآت الرياضية المختلفة التي تقام عليها جميع مسابقات الدورة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنظمة برئاسة فارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية نائب رئيس اللجنة العليا للدورة، رئيس اللجنة المنظمة ، وحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم ورؤساء اللجان الأساسية والعاملة بالدورة.

واعتمدت اللجنة المنظمة الألعاب الرياضية المدرجة في البرنامج الرياضي للدورة وعددها 25 لعبة، والفرق التنسيقية لكل إمارة من إمارات الدولة المستضيفة للمنافسات ، كما تم اعتماد حفل الافتتاح الذي يُقام في دبي أوبرا ببرنامج زمني يتراوح بين 30 إلى 40 دقيقة، ويتضمن 3 محاور رئيسية هي التلاحم ، والشباب والاستدامة.

وشهد الاجتماع استعراض الجانب الخاص بالفرق التطوعية ودورها في تسهيل مهمة الوفود المشاركة، سواء خلال المنافسات أو في الاستقبال والمغادرة والإقامة، إضافة إلى استعراض البرنامج الزمني للدورة، ونظام التسجيل الخاص بالرياضيين والوفود والمصاحبة.

واستعرض الحضور خلال الاجتماع تقارير عمل اللجان والمنجزات المختلفة التي تم تحقيقها بهدف الوقوف على جاهزية الجوانب اللوجستية والفنية والتنظيمية، كما تم استعراض مستجدات حفل افتتاح الدورة والبرامج المقترحة لفقراته التي سيغلب عليها الطابع التقني واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية.

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