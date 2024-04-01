يمكننا أن نفعلها مرة أخرى.. هالاند يوجه رسائل تفاؤلية لجماهير مانشستر سيتي

(MENAFN
- Al-Bayan)
وجه النرويجي هالاند مهاجم مانشستر سيتي، رسالة تفاؤلية إلى جماهير فريقه، وجاء ذلك عقب تعادل المان سيتي سلبيًا مع أرسنال، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر الدوري الإنجليزي.
ونشر هالاند، مجموعة صور له من المباراة على حسابه بشبكة "إكس"، وكتب عليها "لقد فعلناها من قبل.. ويمكننا أن نفعلها مرة أخرى".
ويشير المهاجم النرويجي إلى أن فريقه كان متأخرًا أيضًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي، لكنه عاد بقوة ونجح في حسم اللقب لصالحه.
ويحتل مانشستر سيتي، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، خلف ليفربول صاحب الصدارة (67 نقطة)، والوصيف أرسنال (65 نقطة).
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