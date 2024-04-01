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يمكننا أن نفعلها مرة أخرى.. هالاند يوجه رسائل تفاؤلية لجماهير مانشستر سيتي

4/1/2024 5:20:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وجه النرويجي هالاند مهاجم مانشستر سيتي، رسالة تفاؤلية إلى جماهير فريقه، وجاء ذلك عقب تعادل المان سيتي سلبيًا مع أرسنال، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر الدوري الإنجليزي.

ونشر هالاند، مجموعة صور له من المباراة على حسابه بشبكة "إكس"، وكتب عليها "لقد فعلناها من قبل.. ويمكننا أن نفعلها مرة أخرى".

ويشير المهاجم النرويجي إلى أن فريقه كان متأخرًا أيضًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي، لكنه عاد بقوة ونجح في حسم اللقب لصالحه.

ويحتل مانشستر سيتي، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، خلف ليفربول صاحب الصدارة (67 نقطة)، والوصيف أرسنال (65 نقطة).

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