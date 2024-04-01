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الدوري المكسيكي.. خسارة درامية لسانتوس لاجونا

4/1/2024 5:20:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصل سانتوس لاجونا، نتائجه المخيبة بالخسارة أمام مضيفه خواريز (1-2) ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المكسيكي لكرة القدم، فجر الإثنين.

ولم يستغل سانتوس لاجونا، تقدمه بهدف إيمانويل إتشيفيريا في الدقيقة (64)، بل قلب فريق خواريز الطاولة على ضيفه بهدفين في الأمتار الأخيرة من اللقاء، سجلهما فرانسيسكو كالفو وآنخيل زالديفار في الدقيقتيين (88، 95).

وتعثر سانتوس لاجونا بتعادل وخسارة في آخر جولتين ليتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الـ12.

أما خواريز، فحقق فوزه الثاني على التوالي رافعًا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ16، ليواصل مساعيه للهروب من شبح الهبوط.

وفي إطار نفس الجولة فاز ليون على مضيفه نيكاكسا (2-1) حيث سجل لويس سيرفانتس وفيدريكو فيناس هدفي الضيوف في الدقيتين (61، 89)، بينما سجل برايان جارنيكا هدف نيكاكسا الوحيد في الدقيقة (64).

ورفع ليون، رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع ليواصل صحوته بفوز ثالث على التوالي، بينما تجمد رصيد نيكاكسا عند 21 نقطة في المركز السابع.

وفي مواجهة ثالثة سقط أطلس في فخ الخسارة أمام ضيفه كويريتارو (2-3).

وسجل جون موريلو ولويس رييس هدفي أطلس في الدقيقتين (4، 33)، بينما أحرز صامويل سوزا، وبابلو باريرا، وإيتسون أيون، أهداف كويريتارو في الدقائق (30، 70، 93).

كان أطلس أكمل اللقاء بنقص عددي بعد طرد لاعبه أندرسون سانتاماريا في الدقيقة (67).

وحقق كويريتارو فوزه الثالث على التوالي في بطولة الدوري ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد أطلس عند عشر نقاط في المركز الـ15.

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