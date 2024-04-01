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الشرطة الإسرائيلية توقف شقيقة إسماعيل هنية على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب

4/1/2024 5:20:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الاثنين توقيف شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مدينة تل السبع في صحراء النقب بجنوب الدولة العبرية، على خلفية تهم تتعلق بـ "الإرهاب".

وأكدت الشرطة لوكالة فرانس برس أن "صباح عبد السلام هنية (57 عاما) محتجزة في تل السبع وتخضع لتحقيق يشترك فيه جهاز الأمن الداخلي (شين بيت)".

وقالت الشرطة في بيانها إنها تشتبه بقيام هنية بـ"التواصل مع نشطاء في حماس والانتماء للمنظمة والتحريض ودعم الأعمال الإرهابية".


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