الشرطة الإسرائيلية توقف شقيقة إسماعيل هنية على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الاثنين توقيف شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مدينة تل السبع في صحراء النقب بجنوب الدولة العبرية، على خلفية تهم تتعلق بـ "الإرهاب".
وأكدت الشرطة لوكالة فرانس برس أن "صباح عبد السلام هنية (57 عاما) محتجزة في تل السبع وتخضع لتحقيق يشترك فيه جهاز الأمن الداخلي (شين بيت)".
وقالت الشرطة في بيانها إنها تشتبه بقيام هنية بـ"التواصل مع نشطاء في حماس والانتماء للمنظمة والتحريض ودعم الأعمال الإرهابية".
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