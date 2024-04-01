فتح باب التسجيل في برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي للطلبة الإماراتيين

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن فتح باب التسجيل في النسخة الأولى من برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي للطلبة الإماراتيين من إمارة دبي للعام الأكاديمي القادم 2024-2025، وذلك اعتباراً من اليوم وحتى 30 أبريل 2024، عبر منصة "إماراتي" في تطبيق "دبي الآن" على الهواتف الذكية.



ويأتي برنامج "حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي" في إطار مبادرات "أجندة دبي الاجتماعية 33"، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالاستثمار في الإنسان لضمان نجاح تنمية حقيقية ومستدامة، ويستهدف البرنامج في دورته الأولى 100 طالب وطالبة من الإماراتيين المتفوقين من خريجي المدارس الحكومية والخاصة بمختلف المناهج التعليمية خلال آخر عامين دراسيين، ما يتيح الفرص المتكافئة أمام جميع الطلبة للاستفادة من البرنامج بحسب الشروط المعتمدة.



ومن جهتها قالت عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ان برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة من أجل بناء القدرات والكفاءات الإماراتية، وتعزيز تنافسيتها في التخصصات المستقبلية المتنوعة، وذلك عبر إتاحة الفرصة أمام طلبتنا المتفوقين للاستفادة من البرنامج والالتحاق بأفضل الجامعات المرموقة بهدف تخريج قيادات وطنية في القطاعين الحكومي والخاص، والمساهمة في تعزيز مكانة دبي الريادية عالمياً، وأن تكون من أفضل مدن العالم للعيش والحياة".



وأضافت أنه فرصة حقيقية أمام كل طالب وطالبة من الإماراتيين المتفوقين لبدء رحلتهم نحو المستقبل واكتشاف طاقاتهم والمشاركة في صنع مستقبل أجمل لوطنهم، ليشكلوا قيمة مضافة إلى رصيد الثروة البشرية التي تخدم وطنها وتحقق أهدافه المستقبلية، وأدعو طلبتنا المتفوقين إلى التسجيل في البرنامج خلال الفترة الزمنية المحددة، متمنيةً لجميع طلبتنا دوام التوفيق والازدهار.

ومن جانبه، قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية ان برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي مبادرة نوعية تؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على مواصلة نهج الاستثمار في الكفاءات الوطنية باعتبارها المورد الأهم في مسيرة دبي نحو الريادة المستدامة. ونفخر في دبي الرقمية بأن نكون شريكاً فاعلاً في هذه المبادرة من خلال توفير بنية تحتية متطورة وممكنات رقمية تتيح تجارب متميزة للمتعاملين وتمكن الجهات الحكومية في الإمارة من تطوير وإطلاق مبادرات رائدة تعزز حضور ومكانة دبي على مؤشرات التنافسية العالمية".



وأضاف "إن دعمنا لهذه المبادرة يكتسب أهمية مضافة كونها تتعلق بالتعليم وبناء قدرات الجيل القادم من صناع مستقبل الإمارات، وهذا الدعم ينسجم مع دورنا التمكيني في مجال التحول الرقمي حيث نعمل مع شركائنا في الجهات الحكومية والقطاع الخاص على توفير قنوات وحلول رقمية سلسة وآمنة تلبي احتياجات جميع شرائح المتعاملين".

ويستهدف البرنامج تقديم المنح الدراسية وتسهيل الابتعاث للجامعات المرموقة داخل وخارج الدولة في تخصصات دراسية تتوافق مع احتياجات سوق العمل وأولويات التطور المستقبلي في مختلف قطاعات التنمية بما يخدم المشاركة الاقتصادية للإماراتيين، ويدعم الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية.



وسيتم اختيار 100 طالب وطالبة من الإماراتيين المتفوقين الأعلى أداءً بحسب الشروط المعتمدة للبرنامج للالتحاق بأفضل الجامعات المرموقة بإجمالي مخصصات مالية للبرنامج تقدر بمليار و100 مليون درهم خلال السنوات القادمة.



ويشترط البرنامج أن يكون المتقدم من الطلبة الإماراتيين حاملي جواز سفر إماراتي وخلاصة قيد صادرة من إمارة دبي، وأن يكون المتقدم حاصلاً على قبول مشروط أو غير مشروط في تخصص وجامعة محددين من مؤسسة أكاديمية مستوفية المعايير والشروط، ويجب أن يتضمن القبول تاريخ بدء الدراسة والمدة المحددة والرسوم الدراسية، كما يشترط ألا يكون المتقدم قد حصل على منحة دراسية كاملة أخرى من أية من الجهات المانحة داخل أو خارج دولة الإمارات.





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