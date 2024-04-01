انفيكتوس للاستثمار تستحوذ على 60% من شركة جراديركو والشركات التابعة لها من زلار القابضة

أعلنت شركة انفيكتوس للاستثمار بي إل سي (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز: INVICTUS)، الشركة المتخصصة في تجارة الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن إتمام صفقة استحواذ 60% من شركة جراديركو وجميع الشركات التابعة لها، بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية المعنية والهيئات الرقابية. وتعتبر جراديركو، التي تعود ملكيتها إلى زلار القابضة، إحدى الشركات الرائدة في تجارة الحبوب وطحين الذرة في المغرب، حيث تجاوزت إيراداتها حاجز 1.5 مليار درهم إماراتي لعام 2023. وتقوم الشركة بدور رائد على صعيد استيراد وتخزين وتجارة كميات تتراوح بين 2.5 و3.0 مليون طن متري من الحبوب ومشتقاتها سنوياً للاستهلاك البشري والحيواني، أي ما يمثل أكثر من 25% من واردات المغرب.

وفي ضوء النتائج المالية لشركة انفيكتوس للاستثمار والتي بلغت إيراداتها 8.1 مليار درهم إماراتي، وأحجام مبيعات سلعها 5.37 مليون طن متري لعام 2023، فإن عملية الاستحواذ ستسهم في زيادة حجم الأعمال والتعاون بين الشركتين، وستؤدي إلى نمو يتجاوز الـ 20% في الإيرادات الموحّدة لشركة انفيكتوس للاستثمار خلال فترة التسعة أشهر بعد الاستحواذ في عام 2024.

وتعتبر عملية الاستحواذ جزءاً من استراتيجية طويلة الأمد لشركة انفيكتوس للاستثمار بهدف توسيع تواجدها الجغرافي في الأسواق الأفريقية الرئيسية، وتطوير شراكات استراتيجية جديدة، واكتساب المعرفة المتخصصة والقدرات التشغيلية التي تعزز تكامل العمليات. وتركز هذه الخطوة على المنتجات ذات الأهمية الاستراتيجية لتطوير محفظة انفيكتوس للاستثمار لكي تصبح مؤسسة متكاملة لمنتجات الأغذية الزراعية تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها العالميين بشكل أفضل.



وتعليقاً على عملية الاستحواذ، قال أمير داود عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة انفيكتوس للاستثمار: "يعتبر المغرب سوقاً استراتيجياً لشركة انفيكتوس للاستثمار، وسيعزز هذا الاستحواذ تواجدنا بقوة ويمثل شراكة مميزة للتعاون مع شركة جراديركو الرائدة في السوق. يأتي الاستحواذ ضمن استراتيجيتنا طويلة الأمد لنصبح مؤسسة متكاملة لمنتجات الأغذية الزراعية. ولا شك أن تنوع محفظة منتجات شركة جراديركو، مع وجود شبكة توريد قوية، وقدرات تخزين وتوزيع واسعة داخل المغرب سيساهم في تعزيز وتطوير عمليات الشركة عالمياً. وفي ضوء استراتيجتنا للمستقبل، سنواصل الاستثمار في الأصول التي تؤدي دوراً في تطوير منتجاتنا وخدماتنا داخل المملكة وخارجها لتعزيز قدرات سلسلة التوريد لدينا وتقديم خدمة أفضل لعملائنا في المنطقة."



ستوفر انفيكتوس للاستثمار لشركة جراديركو إمكانية الوصول إلى شبكتها العالمية الواسعة، والاستفادة من خبرتها التجارية القوية، وقدرتها في إدارة المخاطر، حيث ستسهم هذه العوامل في زيادة نمو الشركة وتطورها. وستدعم الشراكة الجديدة شركة جراديركو في زيادة حصتها السوقية، وتعزيز سلسلة التوريد الخاصة بها، والاستفادة من الموارد المالية لشركة انفيكتوس للاستثمار لتوسيع عملياتها. وستعمل الشركتان معاً على تعزيز مكانة جراديركو في السوق وتقديم فرصاً استراتيجية لأصحاب المصلحة في المغرب وخارجه.



بدوره، أعرب إدريس الشاوني، الرئيس التنفيذي لشركة زلار القابضة: "يسرنا عقد هذه الشراكة مع انفيكتوس للاستثمار، فخبرتهم الواسعة وعلاقاتهم العالمية ستسهم في تسريع نمو شركتنا وتعزيز مكانتنا كأكبر شركة لتجارة المنتجات الزراعية في المغرب. نتطلع معاً إلى الاستفادة من التاريخ الطويل لجراديركو كشركة مستوردة للحبوب تعمل في أربعة موانئ مغربية وستة مرافق موزعة في أنحاء البلاد. سترتكز هذه الصفقة على آفاق النمو الواعدة في المنطقة وستوفر قيمة أكبر لمساهمينا".



وفي عام 2023، توسعت شركة انفيكتوس للاستثمار في المغرب وأسواق جديدة أخرى، مثل تنزانيا وموزمبيق وتركيا ومالاوي وبوروندي ورواندا، وعززت تواجدها في سوقين حاليين هما الجزائر ومصر. وضمن إطار خططها المستقبلية، تركز انفيكتوس للاستثمار على استكشاف فرص جديدة للاستحواذ، وتطوير مشاريع مشتركة جديدة في الأسواق الاستراتيجية، ومواصلة التوسع في الأسواق الأفريقية الرئيسية.

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