مساهمو «أدنوك للغاز» يوافقون على توزيع أرباح بقيمة 3.25 مليارات دولار عن 2023

عقدت الجمعية العمومية لشركة أدنوك للغاز بي إل سي“أدنوك للغاز”، اجتماعها السنوي الأول منذ الاكتتاب العام الأولي على أسهمها في مارس 2023، برئاسة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "أدنوك للغاز".

ووافق المساهمون على مقترح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح بقيمة 3.25 مليارات دولار أمريكي عن عام 2023 بالكامل، علماً بأنه تم توزيع 1.625 مليار دولار أمريكي منها كتوزيعات أرباح نقدية للمرحلة الأولى في ديسمبر 2023، وسيتم توزيع الدفعة الثانية بالقيمة نفسها في الربع الثاني من عام 2024.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، بهذه المناسبة: "حققت الشركة نتائج مالية وتشغيلية قوية في عام 2023، وأوفت بوعودها فيما يتعلق بتوزيع أرباح المساهمين، كما تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع المهمة لتسريع نموها في المستقبل. وشهد سعر سهم الشركة ارتفاعاً بنسبة 30% منذ إدراجها في مارس 2023 حتى نهاية العام، وهذا ساهم في رفع قيمتها السوقية لتصل إلى 65 مليار دولار، وأصبحت ضمن أكبر وأفضل 20 شركة نفط وغاز في العالم. وبلغ إجمالي عوائد المساهمين، بما في ذلك الأرباح السنوية، 35% في عام 2023. وتعكس هذه الإنجازات التي تحققت رغم انخفاض أسعار الغاز عالمياً، قدرتنا على تحقيق أداء مالي قوي ونمو متميز".

وأضاف:“ نفذت” أدنوك للغاز" في عام 2023 استثمارات كبيرة لتعزيز استراتيجيتها للنمو، وقامت بترسية عقود بقيمة 4.9 مليارات دولار لتوسيع مرافق المعالجة والوصول إلى المزيد من العملاء، حيث ستوفر هذه المشاريع أحجام مبيعات إضافية من المتوقع أن تصل إلى 20%. وحققت مبيعاتنا الدولية نمواً كبيراً في عام 2023 مع توقيع اتفاقيات لتصدير الغاز الطبيعي المسال بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار، ما يضمن استمرارية واستقرار عوائدنا في السنوات القادمة عبر الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على هذا المورد الحيوي".

وقال:“ تخطط”أدنوك للغاز" لاستثمار أكثر من 13 مليار دولار، بين عامي 2024 و2029، في فرص نمو محلية ودولية، مع توقع زيادة هامش أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2029. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الشركة إلى الاستفادة من زيادة الطلب في الأسواق الدولية على الغاز الطبيعي المسال، وذلك من خلال الاستحواذ على مصنع الرويس الجديد للغاز الطبيعي المسال الجاري إنشاؤه والمخطط أن يرفع الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2028".

وحققت "أدنوك للغاز" نتائج مالية قوية في عام 2023 بإيرادات بلغت 22.7 مليار دولار أمريكي وصافي دخل بقيمة 4.7 مليارات دولار أمريكي، متجاوزة توقعات السوق لترسي بذلك أساساً قوياً لمزيد من النمو في عام 2024 وما بعده.

وتعتزم الشركة زيادة توزيعات الأرباح التي تدفعها لمساهميها تدريجياً بنسبة 5% على أساس سنوي على مدى السنوات الأربع المقبلة، مما يؤكد قوة ووضوح التدفقات النقدية المستقبلية للشركة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز": "يعزز أداؤنا المالي القوي في عام 2023 ثقتنا في توسيع حضورنا العالمي واستكشاف مصادر جديدة للإيرادات التي تنطوي على إمكانية تحقيق قيمة إضافية للمساهمين. ونخطط لمضاعفة طاقتنا الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال من خلال الاستحواذ الاستراتيجي على مصنع الرويس الجديد للغاز الطبيعي المسال. كما نهدف إلى التوسع دولياً من خلال الحصول على أصول في سلسلة قيمة الغاز، واستهداف الفرص المجدية في أوروبا والهند والصين وجنوب شرق آسيا".

وتمتلك "أدنوك للغاز" ركائز راسخة تؤهلها للاستفادة من رفع الطاقة الإنتاجية لأدنوك من النفط إلى خمسة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، والاستفادة أيضاً من إعلان "أدنوك" عن نيتها اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال في عام 2024، والذي تخطط "أدنوك للغاز" للاستحواذ عليه.

وفي العام الجاري، ستقوم الشركة بالتركيز على معالجة وتسليم كميات متزايدة من الغاز لعملائها وتعزيز مزيج منتجاتها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الحلول منخفضة الكربون.

ومن خلال اثنين من مشاريعها الاستراتيجية قيد التطوير، ستواصل الشركة توسيع شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي وتطوير البنية التحتية لتعزيز إمدادات الغاز اللازمة للنمو الذي يشهده قطاع البتروكيماويات في الرويس.

وستساهم هذه المشاريع مجتمعة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، وتعزيز قدرة "أدنوك للغاز" على تلبية الطلب العالمي المتزايد على هذا المورد الحيوي.

وستحافظ "أدنوك للغاز" كذلك على التزامها بتعزيز الكفاءة التشغيلية ودفع عجلة النمو المتسارع مع التركيز على خفض الانبعاثات والتحول الرقمي والابتكار التكنولوجي القائم على الذكاء الاصطناعي.

وتضمنت إنجازات الشركة في عام 2023 نشر أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل "تعليم الآلة" و"الرؤية الحاسوبية" و"النمذجة الهجينة"، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة مستوى خفض التكاليف، وصحة وسلامة موظفي الشركة.

جدير بالذكر أن "أدنوك للغاز" أكملت في سبتمبر 2023 بنجاح تجربة "إثبات المفهوم" الرائدة باستخدام الروبوتات المتقدمة للمراقبة والتفتيش المستمر للمنشآت الكبيرة، مما أدى إلى تحسين جاهزية المعدات وتعزيز سلامة الموظفين.

وعززت هذه الحلول بشكل كبير الكفاءة التشغيلية لمصانع الشركة ومكاسب الإنتاج، ما ساهم في تحقيق قيمة تجارية وصلت إلى مليار دولار منذ عام 2016.

كما تهدف الشركة إلى زيادة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة الأخرى لتحسين مستوى خفض التكلفة ورفع الكفاءة التشغيلية. وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، تتوقع الشركة وفورات تصل إلى 400 مليون دولار سنوياً وجني فوائد كبيرة.





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