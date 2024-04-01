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«المركزي»: معدل التضخم في الإمارات خلال 2024 يعد الأدنى مقارنة بالمتوسط العالمي

4/1/2024 5:20:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد المصرف المركزي أن معدل التضخم في الإمارات يعد تنافسياً مقارنة بالنسبة العالمية حيث إن النسبة المتوقعة لا تتخطى 2.5% خلال العام الجاري 2024 لتظل أدنى بفارق ملحوظ عن المتوسط العالمي.

وتوقع في المقابل استمرارية النسبة المحلية على مدار العام المقبل 2025، مشيرا إلى التوقع أيضا بتراجع الضغوط التضخمية في الطلب المحلي مقابل تقلص تدفقات الهجرة وتباطؤ الناتج المحلي غير النفطي.


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