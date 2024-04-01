«المركزي»: معدل التضخم في الإمارات خلال 2024 يعد الأدنى مقارنة بالمتوسط العالمي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد المصرف المركزي أن معدل التضخم في الإمارات يعد تنافسياً مقارنة بالنسبة العالمية حيث إن النسبة المتوقعة لا تتخطى 2.5% خلال العام الجاري 2024 لتظل أدنى بفارق ملحوظ عن المتوسط العالمي.
وتوقع في المقابل استمرارية النسبة المحلية على مدار العام المقبل 2025، مشيرا إلى التوقع أيضا بتراجع الضغوط التضخمية في الطلب المحلي مقابل تقلص تدفقات الهجرة وتباطؤ الناتج المحلي غير النفطي.
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