76 مليار درهم حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين بنهاية 2023

بلغ حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين 76 مليار درهم بما يوازي 60.4% من إجمالي الأصول وذلك الربع الرابع من عام 2023 مقارنة برصيد حجم الأصول نهاية 2022 والبالغ 71.4 مليار درهم بحصة 59.4% من إجمالي الأصول.

وأظهرت بيانات للمصرف المركزي ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 12.7% على أساس سنوي في نهاية العام الماضي لتبلغ 53.2 مليار درهم وذلك استنادا لزيادة أقساط التأمين الصحي على أساس سنوي بنسبة 16.5% وأقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 18.9% وهو ما استوعب انخفاض أقساط التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12.4% مدفوعة بتقلص أقساط التأمين على حياة الأفراد.

في المقابل ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع برامج التأمين بنسبة 12.8% على أساس سنوي إلى 31.1 مليار درهم في نهاية عام 2023 ويرجع ذلك إلى الزيادة في المطالبات المدفوعة في التأمين الصحي بنسبة 16.9% والمطالبات المدفوعة للتأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 10.9% والذي تم تعويضه جزئياً بانخفاض المطالبات المدفوعة في التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 2.8%.

على صعيد آخر ارتفع إجمالي المخصصات الفنية لجميع أنواع التأمين بنسبة 8.4% بأساس سنوي ليصل إلى 74.4 مليار درهم في نهاية 2023 مقارنة بحوالي 68.8 مليار درهم نهاية 2022.

ويعمل بالقطاع المحلي 60 شركة منها من 23 شركة وطنية تقليدية، و10 شركات وطنية تكافلية و27 شركة أجنبية بينما يبلغ عدد المهن المرتبطة بالتأمين 491 مهنة.





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