مصرف الإمارات المركزي: صافي القروض المتعثرة يتراجع إلى 2.4%

كشف المصرف المركزي عن تقلص حجم القروض المتعثرة ليصل صافي نسبة القروض المتعثرة 2.4% من إجمالي القروض بنهاية العام الماضي 2023.

وأظهرت بيانات السلامة المالية للقطاع المصرفي أن نسب رأس المال في النظام المصرفي في الدولة ظلت أعلى بكثير من متطلبات رأس المال مرتفعة بشكل طفيف مقارنة بالعام السابق، بدعم من تحسن الربحية وارتفاع الأرباح المحتفظ به، حيث بلغت 17.9% بالنسبة لكفاية رأس المال 14.9% بالنسبة لحقوق المساهمين العادية.

وأوضحت أن التمويل وظروف السيولة في النظام المصرفي ظلت مواتية مدعومة بتضاعف ودائع المقيمين. وظل التمويل أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 160.2% وصافي نسبة التمويل المستقر 112.1% فيما ارتفع المخصص المحدد لنسبة التغطية في محفظة القروض إلى 60.6% بينما وصلت نسبة تغطية المخصصات الإجمالية 93.7%.





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