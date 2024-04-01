Monday, 01 April 2024 03:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصرف الإمارات المركزي: صافي القروض المتعثرة يتراجع إلى 2.4%

4/1/2024 5:20:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف المصرف المركزي عن تقلص حجم القروض المتعثرة ليصل صافي نسبة القروض المتعثرة 2.4% من إجمالي القروض بنهاية العام الماضي 2023.

وأظهرت بيانات السلامة المالية للقطاع المصرفي أن نسب رأس المال في النظام المصرفي في الدولة ظلت أعلى بكثير من متطلبات رأس المال مرتفعة بشكل طفيف مقارنة بالعام السابق، بدعم من تحسن الربحية وارتفاع الأرباح المحتفظ به، حيث بلغت 17.9% بالنسبة لكفاية رأس المال 14.9% بالنسبة لحقوق المساهمين العادية.

وأوضحت أن التمويل وظروف السيولة في النظام المصرفي ظلت مواتية مدعومة بتضاعف ودائع المقيمين. وظل التمويل أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 160.2% وصافي نسبة التمويل المستقر 112.1% فيما ارتفع المخصص المحدد لنسبة التغطية في محفظة القروض إلى 60.6% بينما وصلت نسبة تغطية المخصصات الإجمالية 93.7%.


تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN01042024000110011019ID1108043204

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث