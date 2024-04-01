مصرف الإمارات المركزي: صافي القروض المتعثرة يتراجع إلى 2.4%

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف المصرف المركزي عن تقلص حجم القروض المتعثرة ليصل صافي نسبة القروض المتعثرة 2.4% من إجمالي القروض بنهاية العام الماضي 2023.
وأظهرت بيانات السلامة المالية للقطاع المصرفي أن نسب رأس المال في النظام المصرفي في الدولة ظلت أعلى بكثير من متطلبات رأس المال مرتفعة بشكل طفيف مقارنة بالعام السابق، بدعم من تحسن الربحية وارتفاع الأرباح المحتفظ به، حيث بلغت 17.9% بالنسبة لكفاية رأس المال 14.9% بالنسبة لحقوق المساهمين العادية.
وأوضحت أن التمويل وظروف السيولة في النظام المصرفي ظلت مواتية مدعومة بتضاعف ودائع المقيمين. وظل التمويل أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 160.2% وصافي نسبة التمويل المستقر 112.1% فيما ارتفع المخصص المحدد لنسبة التغطية في محفظة القروض إلى 60.6% بينما وصلت نسبة تغطية المخصصات الإجمالية 93.7%.
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