ثاني الزيودي: الإمارات حريصة على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع العراق

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع جمهورية العراق الشقيقة في المجالات كافة، وخصوصاً العلاقات التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية.

وقال معاليه، خلال زيارته المقر الرئيسي لمصرف التنمية الدولي العراقي في دبي: "إن هناك حرصاً متبادلاً على تنمية العلاقات الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة، ويوفر المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في كل من الإمارات والعراق، وهو ما انعكس بشكل إيجابي في بيانات التجارة البينية غير النفطية والتدفقات الاستثمارية المتبادلة".

واستعرض الجانبان خلال الزيارة الملفات ذات الاهتمام المشترك، والدور الحيوي الذي يقوم به " المصرف العراقي" في تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين الإمارات والعراق، ومسارات التعاون لزيادة فرص الشراكات الواعدة بين مجتمعي الأعمال في الدولتين الشقيقتين، والسعي لتطوير سبل التعاون الاستراتيجي لتعزيز التجارة والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.

واطلع الزيودي على خطط المصرف، وما حققه فرعه في دبي خلال عام ونصف العام على تأسيسه، حيث نجح في إدارة نحو 10% من حجم التبادل التجاري بين الدولتين، والذي تجاوز 27 مليار دولار سنوياً.





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