26 ألف و596 حسابًا جديدًا للمستثمرين في سوق دبي بالربع الأول بنمو 103%

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي نحو 26 ألف و596 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الربع الأول 2024، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج شركات حكومية وشبه حكومية، وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق رصد لـ«البيان»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، سجل عدد الحسابات الجديدة في السوق نمواً كبيراً بنسبة قاربت 103% خلال الربع الأول، مقارنة بـ13 ألف و112 حسابا جديدا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.

وتوزعت الحسابات الجديدة بواقع 4465 حساباً في يناير و5557 حساباً في فبراير و16574 حسابا في مارس، الذي سجل عدد الحسابات الجديدة فيه ارتفاعاً ملحوظاً على أساس سنوي بنسبة ناهزت 154% مقارنة بنحو 6531 حساباً جديداً في مارس 2023.

واستحوذت شركة «بي أتش أم كابيتال» للخدمات المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال الـ3 أشهر بواقع 5807 حسابات، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بواقع 5611 حسابا، ثم «الرمز كابيتال» بـ1960 حساباً، يليه «المشرق للأوراق المالية» بواقع 1069 حساباً.

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