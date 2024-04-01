طيران الإمارات صديقة لذوي التوحد في مرافق إجراءات السفر بدبي



نالت طيران الإمارات اعتماد "صديقة ذوي التوحد" في جميع مرافقها الأربعة لإنجاز إجراءات السفر الأربعة بدبي. ويعزز هذا الإنجاز التزام دبي بتسهيل السفر، كما يأتي تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد في 2 أبريل (نيسان) من كل عام.

ومنح "المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر IBCCESTM" طيران الإمارات هذا الاعتماد، الذي يشمل مرافقها الأربعة لإنجاز إجراءات السفر في دبي، وهي: متجر تسجيل الوصول والسفر في مركز دبي المالي العالمي، وتسجيل الوصول لعملاء الرحلات البحرية في ميناء راشد، وتسجيل الوصول لعملاء الرحلات البحرية في ميناء دبي، وتسجيل الوصول في عجمان، بالإضافة إلى المركز الرئيسي لطيران الإمارات في المبنى 3 بمطار دبي الدولي. ويؤكد الاعتماد أن جميع مرافق طيران الإمارات في دبي اتخذت خطوة مهمة نحو جعل السفر أكثر شمولاً ومتاحاً لمختلف العملاء، ويستوفي المعايير المطلوبة لتجربة سفر مريحة ومدعومة.

وخضع موظفو طيران الإمارات في مختلف المرافق لتدريب متخصص حول التوحد والوعي الحسي، بهدف زيادة وعيهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات المسافرين المصابين بالتوحد أو ذوي المشكلات الحسية، إلى جانب أسرهم. كما أُجريت عمليات تدقيق شاملة للمرافق في جميع المواقع، وقياس جميع المدخلات الحسية في المناطق العامة مثل مستويات الصوت والإضاءة والروائح المحتملة لتطوير أدلة حسية.

ويأتي هذا الإنجاز بعد حصول مطار دبي الدولي على "شهادة البيئة الصديقة لذوي التوحد CAC" من قبل المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر كأول مطار دولي ينال هذا الاعتماد في العالم، وبما يتماشى مع رؤية دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كأول وجهة معتمدة للتوحد في منطقة الشرق الأوسط.

وتوفر خدمة طيران الإمارات لإنجاز إجراءات السفر في جميع أنحاء دبي، تجربة سلسة قبل التوجه إلى المطار وفي مواقع يسهل الوصول إليها، حيث يمكن للعملاء إنجاز إجراءات سفرهم وتسليم الأمتعة قبل 24 ساعة بحد أقصى و4 ساعات بحد أدنى من موعد مغادرة رحلاتهم، سواء بمساعدة الوكيل، أو بمساعدة الروبوت، أو عبر أكشاك الخدمة الذاتية،مما يتيح تجربة سفر أكثر هدوءاً وسلاسة.

وقال محمد مطر، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة عمليات المطار: "نحن ملتزمون تجربة سفر سلسة للجميع. وانطلاقاً من كوننا ناقلة عالمية، فإننا ندرك التحديات التي يواجهها العملاء الذين يعانون من مرض التوحد والمشكلات الحسية في بيئة المطارات. ولهذا عقدنا شراكة استباقية مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي والمجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر لاعتماد جميع مرافق طيران الإمارات لإنجاز إجراءات السفر في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد هذه المبادرة خطوة بارزة ضمن جهودنا لجعل السفر أكثر شمولاً ومتاحاً للجميع".

وقال رئيس مجلس إدارة المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر، مايرون بينكومب: "تتميز طيران الإمارات في جميع أنحاء العالم بخدماتها الاستثنائية لعملائها. ويعد إنجاز إجراءات السفر أحد أكثر المراحل إرهاقاً في تجربة السفر، ومع اكتمال المرافق والتدقيق وإضافة الأدلة الحسية الجديدة، ستصبح الإجراءات في مرافق إنجاز إجراءات السفر أكثر ملاءمة لأصحاب الهمم، لا سيما الذين يعانون من اضطرابات حسية".

وتتضافر جهود طيران الإمارات مع دائرة الاقتصاد والسياحة ومطارات دبي، وبالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وشرطة دبي وجمارك دبي، لجعل السفر أكثر شمولاً ومتاحاً للجميع، ما يعكس التزام دبي بأن تصبح وجهة رائدة للمسافرين من مختلف الاحتياجات.

ويُعد المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر من المؤسسات الرائدة في مجال التدريب المتعلق بالاضطرابات الإدراكية وإصدار شهادات الاعتماد لمتخصصي الرعاية الصحية والتعليم والمؤسسات المختلفة حول العالم باعتبارها المعيار الرائد للتدريب وإصدار الشهادات في مجالات التوحد والاضطرابات الإدراكية الأخرى. ويوفر المجلس موقعاً إلكترونياً مجانياً AutismTravel يقدم معلومات للعائلات التي تبحث عن الوجهات المعتمدة التي تلبي احتياجات المصابين بالتوحد. وتلبي كل وجهة معتمدة على القائمة شروط ومتطلبات التوثيق كمركز توحد معتمد.

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