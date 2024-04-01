التصنيف العالمي للتنس.. ديوكوفيتش يبقى متصدرًا وسينر يتقدم على ألكاراز

شهدت المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي الصادر صباح اليوم الإثنين، العديد من التغييرات، بعد إسدال الستار على منافسات بطولة ميامي للأساتذة أمس الأحد.

وتوج الإيطالي يانيك سينر بلقب البطولة عقب التغلب في المباراة النهائية على البلغاري جريجور ديمتروف، ليرتقي بالتالي للتصنيف الثاني عالميا في الوقت الذي تراجع فيه الإسباني كارلوس ألكاراز إلى المركز الثالث.

وقفز ديمتروف 3 مراكز دفعة واحدة ليتواجد في التصنيف التاسع عالميا، بينما تراجع البولندي هوبرت هوركاتش للمركز العاشر.

ومن أكبر القفزات التي حدثت في التصنيف الصادر اليوم، ارتقاء المجري فابيان ماروزان 19 مركزا ليتواجد في التصنيف 38 بعد وصوله إلى ربع النهائي.

وفيما يلي المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي:

1- نوفاك ديوكوفيتش: 9,725 نقطة

2- يانيك سينر 8,710 نقطة

3- كارلوس ألكاراز: 8,645 نقطة

4- دانيل ميدفيديف: 7,165 نقطة

5- ألكسندر زفيريف: 5,415 نقطة

6- أندري روبليف: 4,890 نقطة

7- هولجر رون: 3,795 نقطة

8- كاسبر رود: 3,615 نقطة

9- جريجور ديمتروف: 3,540 نقطة

10- هوبرت هوركاتش: 3,425 نقطة

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