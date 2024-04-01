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التصنيف العالمي للتنس.. شفيونتيك تواصل الصدارة و3 تغييرات في المراكز العشرة الأولى

4/1/2024 5:20:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حافظت البولندية إيجا شفيونتيك على صدارة التصنيف العالمي الصادر صباح اليوم الإثنين، عقب نهاية بطولة ميامي، السبت الماضي.

وشهدت المراكز العشرة الأولى 3 تغييرات، بارتقاء اليونانية ماريا ساكاري مركزين لتتواجد في التصنيف السابع عالميا، بينما تراجعت كل من كينوين زهينج وماركيتا فوندروسوفا، مرتبة واحدة لتحتلا المركزين الثامن والتاسع على الترتيب.

وقفزت الأمريكية دانيلي كولينز 31 مركزا دفعة واحدة لتتواجد في التصنيف 22 عالميا، مستفيدة من تتويجها بلقب بطولة ميامي.

وفيما يلي المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي:

1- إيجا شفيونتيك: 10,835 نقطة

2- أرينا سابالينكا: 8,045 نقطة

3- كوكو جوف: 7,205 نقطة

4- إيلينا ريباكينا: 5,848 نقطة

5- جيسيكا بيجولا: 4,860 نقطة

6- أنس جابر: 4,118 نقطة

7- ماريا ساكاري: 4,030 نقطة

8- كينوين زهينج: 3,995 نقطة

9- ماركيتا فوندروسوفا: 3,895 نقطة

10- إيلينا أوستابينكو: 3.438 نقطة

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