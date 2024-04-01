انفجار يهز مقهى في مدينة فارونيش الروسية

(MENAFN
- Al-Bayan)
وقع انفجار في مقهى بمدينة فارونيش بجنوب روسيا اليوم الاثنين. وأظهرت لقطات نشرتها خدمة زفيزدا الإخبارية النوافذ المحطمة لمقهى ايسترن تي هاوس (بيت الشاي الشرقي) في شارع لينين.
وقالت مجموعة ماش الإعلامية إن المقهى تعرض للهجوم في الساعات الأولى من الصباح عندما لم يكن هناك أحد في المكان.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الشرطة قولها إنها تجري تحقيقا بعد ورود تقارير عن وقوع أضرار في المقهى.
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