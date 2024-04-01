انفجار يهز مقهى في مدينة فارونيش الروسية

وقع انفجار في مقهى بمدينة فارونيش بجنوب روسيا اليوم الاثنين. وأظهرت لقطات نشرتها خدمة زفيزدا الإخبارية النوافذ المحطمة لمقهى ايسترن تي هاوس (بيت الشاي الشرقي) في شارع لينين.

وقالت مجموعة ماش الإعلامية إن المقهى تعرض للهجوم في الساعات الأولى من الصباح عندما لم يكن هناك أحد في المكان.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الشرطة قولها إنها تجري تحقيقا بعد ورود تقارير عن وقوع أضرار في المقهى.





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