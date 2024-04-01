أنشيلوتي يرد على تصريح غوارديولا بشأن التسعة أيام

ردَّ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على غضب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بشأن مباراة الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

كان غوارديولا، صرح مؤخرًا: "بعد مباراة أرسنال. سنلعب يوم الأربعاء مع أستون فيلا الساعة 20:15، ثم السبت الساعة 12:30 ضد كريستال بالاس.. بعد ذلك سنذهب إلى مدريد يوم الثلاثاء".

وأضاف: "أما ريال مدريد، فلديه 9 أيام كي يستعد للمباراة.. 9 أيام! امنحوني يومًا آخر؛ لأن الفارق كبير".

وقال أنشيلوتي، في تصريح أبرزه الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على منصة "إكس": "تصريح غوارديولا؟ هذه كرة القدم. أنا سعيد بوجود 9 أيام أمامنا كي نستعد لمباراة السيتي. لدينا أفضلية صغيرة بسبب ذلك.. هذا صحيح".

وختم المدرب الإيطالي: "لكن هذا لن يؤثر على المباراة. لدينا وقت للتحضير وسنبذل قصارى جهدنا لاستغلاله".

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