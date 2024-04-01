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أنشيلوتي يرد على تصريح غوارديولا بشأن التسعة أيام

4/1/2024 5:20:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ردَّ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على غضب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بشأن مباراة الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

كان غوارديولا، صرح مؤخرًا: "بعد مباراة أرسنال. سنلعب يوم الأربعاء مع أستون فيلا الساعة 20:15، ثم السبت الساعة 12:30 ضد كريستال بالاس.. بعد ذلك سنذهب إلى مدريد يوم الثلاثاء".

وأضاف: "أما ريال مدريد، فلديه 9 أيام كي يستعد للمباراة.. 9 أيام! امنحوني يومًا آخر؛ لأن الفارق كبير".

وقال أنشيلوتي، في تصريح أبرزه الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على منصة "إكس": "تصريح غوارديولا؟ هذه كرة القدم. أنا سعيد بوجود 9 أيام أمامنا كي نستعد لمباراة السيتي. لدينا أفضلية صغيرة بسبب ذلك.. هذا صحيح".

وختم المدرب الإيطالي: "لكن هذا لن يؤثر على المباراة. لدينا وقت للتحضير وسنبذل قصارى جهدنا لاستغلاله".

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