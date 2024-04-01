انتشال 300 جثة من مستشفى الشفاء بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي



أعلنت مصادر فلسطينية ، اليوم الإثنين،

أن الجيش الإسرائيلي انسحب من مستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة مخلفا مئات القتلى ودمار واسع بالمجمع الطبي بعد أسبوعين من اقتحامه وحصاره.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن طواقم الدفاع المدني انتشلت ما يقارب 300 جثة حتى هذه اللحظة، موضحة أن جثث "الضحايا" كانت ملقاة في كل مكان من المستشفى فيما ظهرت على بعضها علامات التحلل.

وكان الجيش الإسرائيلي اقتحم بشكل مفاجئ مستشفى الشفاء الطبي بغزة قبل نحو أسبوعين لتنفيذ عملية عسكرية ضد "منتسبين لحركتي حماس والجهاد " كانوا يستخدمون المجمع الطبي لنشاطات عسكرية ضد إسرائيل، على حد قول الجيش.

وشهدت المستشفى ومحيطها اشتباكات ضارية بين قوات الجيش الإسرائيلي وبين مسلحين فلسطينيين، وفق ما أعلنت عنه مصادر فلسطينية وإسرائيلية على حد سواء.

وأعلن أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له عبر حسابه على منصة"إكس" انتهاء العملية العسكرية في المستشفى.

وقال أدرعي "استكملت قوات جيش الدفاع وجهاز الأمن العام هذا الصباح العملية من منطقة مستشفى الشفاء وغادرت قوات وحدة 13 للكوماندوز البحري ومجموعة القتال التابعة للواء 401 والوحدة الخاصة التابعة للواء الناحال بقيادة الفرقة 162 منطقة المستشفى".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم قتل ما يزيد على 400 فلسطيني داخل المستشفى واعتقال حوالي 900 آخرين من أجل التحقيق معهم، مشيرة إلى أن عددا منهم ثبت تورطهم بالانضمام لحركتي حماس والجهاد.

وقال شهود عيان فلسطينيون إن دمارا واسعا لحق بالمستشفى وإنهم شاهدوا عشرات الجثث ملقاه في كل باحات المستشفى، وأن روائح كريهة انبعثت من الجثث بسبب تحللها وعدم دفنها.

وأعرب شهود عيان عن صدمتهم من تحول المستشفى إلى "خراب".

وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن خروج مستشفى الشفاء عن الخدمة بشكل كامل وذلك بسبب تدمير غالبية المباني وكافة الأجهزة الطبية وعدم امكانية تشغيلها في الوقت الحالي.

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