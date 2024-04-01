«المركزي»: أداء القطاع الخاص في دبي يساوي معدله بكل الإمارات خلال يناير

(MENAFN
- Al-Bayan)
أوضحت بيانات حديثة للمصرف المركزي أن مؤشر مدير المشتريات في دبي بلغ 56.6 نقطة خلال شهر يناير الماضي مساوياً نسبة المؤشر المحققة في كامل الإمارات بما يعكس النمو المستدام الذي يشهده القطاع الخاص غير النفطي للإمارة وأداءه القوي مع بداية العام الجاري 2024 مع وجود ثقة سائدة لبيئة الأعمال في كافة الدولة في التوقعات الاقتصادية ومعدل التفاؤل باستمرار قوة الطلب والمبيعات التي من المتوقع أن تدعم التوسع في الإنتاج.
وأظهرت بيانات المصرف وجود نتائج إيجابية في قطاع التوظيف مع ارتفاع عدد موظفي القطاع بنسبة 3.1% خلال الربع الأخير من العام المنقضي مقابل ارتفاع أيضا في معدل الرواتب بنسبة 7.4% بنفس الفترة.
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