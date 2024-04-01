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«المركزي»: أداء القطاع الخاص في دبي يساوي معدله بكل الإمارات خلال يناير

4/1/2024 5:20:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أوضحت بيانات حديثة للمصرف المركزي أن مؤشر مدير المشتريات في دبي بلغ 56.6 نقطة خلال شهر يناير الماضي مساوياً نسبة المؤشر المحققة في كامل الإمارات بما يعكس النمو المستدام الذي يشهده القطاع الخاص غير النفطي للإمارة وأداءه القوي مع بداية العام الجاري 2024 مع وجود ثقة سائدة لبيئة الأعمال في كافة الدولة في التوقعات الاقتصادية ومعدل التفاؤل باستمرار قوة الطلب والمبيعات التي من المتوقع أن تدعم التوسع في الإنتاج.

وأظهرت بيانات المصرف وجود نتائج إيجابية في قطاع التوظيف مع ارتفاع عدد موظفي القطاع بنسبة 3.1% خلال الربع الأخير من العام المنقضي مقابل ارتفاع أيضا في معدل الرواتب بنسبة 7.4% بنفس الفترة.


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