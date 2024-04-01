النفط يصعد مع مراهنة المستثمرين على قلة الإمدادات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صعدت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لتضيف إلى مكاسب سجلها في الآونة الأخيرة وسط توقعات بانخفاض الإمدادات بفعل تخفيضات إنتاج أوبك+ وهجمات على مصاف روسية وبيانات قوية في قطاع الصناعات التحويلية الصيني دعمت توقعات بتحسن الطلب.
وارتفعت أسعار خام برنت 29 سنتا أو 0.3 % إلى 87.29 دولار للبرميل بعد صعودها 2.4 % في الأسبوع الماضي. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 31 سنتا أو 0.4 % إلى 83.48 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 3.2 % في الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول ضعيفة يوم الاثنين بسبب عطلة عيد القيامة في عدد من البلدان.
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