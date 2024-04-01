Monday, 01 April 2024 03:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النفط يصعد مع مراهنة المستثمرين على قلة الإمدادات

4/1/2024 5:10:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صعدت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لتضيف إلى مكاسب سجلها في الآونة الأخيرة وسط توقعات بانخفاض الإمدادات بفعل تخفيضات إنتاج أوبك+ وهجمات على مصاف روسية وبيانات قوية في قطاع الصناعات التحويلية الصيني دعمت توقعات بتحسن الطلب.
وارتفعت أسعار خام برنت 29 سنتا أو 0.3 % إلى 87.29 دولار للبرميل بعد صعودها 2.4 % في الأسبوع الماضي. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 31 سنتا أو 0.4 % إلى 83.48 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 3.2 % في الأسبوع الماضي.


ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول ضعيفة يوم الاثنين بسبب عطلة عيد القيامة في عدد من البلدان.

MENAFN01042024000208011052ID1108043103

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث