محللون إسرائيليون: موسم جديد من الاحتجاجات ضد نتنياهو قد بدأ

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- عبرت المظاهرات التي شهدتها تل أبيب والقدس، في اليومين الماضيين، عن تصاعد الغضب في إسرائيل بسبب عدم التوصل إلى صفقة تبادل أسرى وبسبب سعي الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيسها بنيامين نتنياهو، إلى تشريع إعفاء الحريديين من التجنيد، وفق محللين في الصحف الإسرائيلية الصادرة، اليوم الإثنين.

واعتبر المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، أنه خلال المظاهرة في القدس، أمس، "أطلِقت صافرة بداية موسم جديد للاحتجاجات على سلسلة إخفاقات الحكومة قبل وخلال وبعد 7 أكتوبر".

وأضاف أن المتحدثين على منصة المظاهرة لم يذكروا الحرب على غزة، "لكن كان من الواضح أن فترة ضبط النفس بسبب الحرب قد انتهت. والتصريحات ضد نتنياهو كانت صارخة جدا ومتشددة جدا". لكن "الاعتقاد أن إخفاق 7 أكتوبر والأداء الفوضوي للحكومة منذئذ سيؤدي إلى نمو أجنحة جديدة للاحتجاجات، تكون أوسع ونضرة أكثر، لم يتحقق بعد. وجنود الاحتياط الذين تسرحوا لم يخرجوا من غزة مع غضبهم ولا مع مطالبهم ولا مع لافتاتهم. ولم يقودوا الاحتجاجات".

وحسب برنياع، فإنه "بالنسبة لعائلات الرهائن، وكذلك بالنسبة لقسم كبير من المتظاهرين، إعادة الرهائن هي مسألة وجودية، وبدونها سيتفكك المجتمع الإسرائيلي. وبالنسبة لآخرين، الرهائن هم ادعاء آخر ضد نتنياهو، مثل تهرب الحريديين من التجنيد، ومثل عطلة الكنيست (رغم الحرب)، ومثل خلاصية سموتريتش، شرطة بن غفير، ومثل أقوال سارة نتنياهو وسلوك ابنها".

وتابع أن "الكفاح المستمر ضد الحكومة عزز كثيرا شكوك المحتجين تجاه السياسيين في الحكم، وعمليا تجاه أي سياسي. وعندما سمعوا، أمس، أن نتنياهو سيخضع لعملية جراحية لمعالجة فتاق، رفضوا تصديق ذلك. وقال متظاهرون إن 'هذه خدعة. وقد اختلق هذا العلاج من أجل إسكاتنا. وهذا ليس فتاقا. إنه مصاب بمرض آخر وأسوأ بكثير. جميعهم يكذبون".

من جانبه، اعتبر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن المظاهرات في أنحاء إسرائيل، منذ مساء أول من أمس السبت، "تعبر عن تصعيد متأخر في كفاح عائلات الرهائن. وفي هذه الأثناء، فإن نشاط منظمات الاحتجاج من أجل إسقاط الحكومة وإحباط تشريع الإعفاء من تجند الحريديين تصاعدت مجددا أيضا".

وأضاف أنه "بعد شهور من الركود في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، يبدو أن قسما كبيرا من عائلات الرهائن قد أدرك أنه إذا كان هناك احتمال لتحريك الاتصالات، فإنه موجود بأيديهم، وبواسطة زيادة الضغط على نتنياهو".

واعتبر أن "المراحل المقبلة من المحادثات ستجري الآن في ظل المظاهرات، التي ستشكل تحديا لنتنياهو لأول مرة منذ نشوب الحرب. وتبقى أن نرى ماذا ستستنتج حماس منها، التي تتابع ما يحدث في الجانب الإسرائيلي".

ولفت هرئيل إلى أنه "يتعزز الاشتباه بأنه أكثر من أن نتنياهو يسعى إلى انتصار مطلق، الذي لا يظهر أبدا في الأفق، فإن وجهته نحو حرب أبدية، كتلك التي تطول وتطول، من دون بدء حساب قومي للذات حول السؤال لماذا علقنا فيها".

وأضاف أن "مصير الرهائن موضوع في كفة الميزان. وهؤلاء، مثلما أفادت مصادر سياسية وأمنية، الأسبوع الماضي، أخذوا يموتون". وأشار هرئيل إلى أن عدد الرهائن الرسمي الذي ماتوا في الأسر هو 36 من أصل 134 رهينة، "لكن واضح للجميع أن العدد الحقيقي أعلى بكثير". وكان برنياع قد أفاد، نهاية الأسبوع الماضي، بأن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن قرابة نصف الرهائن الـ134 ليسوا على قيد الحياة.

وأفاد هرئيل بأنه خلال الأسابيع الأخيرة طرأ تغير معين في موقف قادة أجهزة الأمن الإسرائيلية، وأعضاء في كابينيت الحرب وفي الكابينيت السياسي – الأمني، وبينهم قسم من وزراء حزب الليكود. "يتعالى الادعاء أن الكرة انتقلت بقدر كبير إلى الملعب الإسرائيلي وأن رفض نتنياهو هو السبب الأساسي لتأخير التوصل لاتفاق".

وتابع أنه بسبب "الضغوط المتزايدة عليه، اضطر نتنياهو إلى إبقاء فريق مقلص من وفد المفاوضات في قطر، والسماح بإرسال وفد آخر إلى مصر".

وأشار إلى أن "قسما كبيرا من النقاش في الجانب الإسرائيلي يدور حول مطلب حماس بالسماح بعودة حرة للسكان الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، من دون رقابة مكثفة من جانب الجيش الإسرائيلي. وهذه القضية، أكثر من عدد الأسرى الذين سيحررون في المرحلة الأولى، موجودة في مركز المفاوضات في هذه الأسابيع".



