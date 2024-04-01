قوات الاحتلال أعدمت 5 فلسطينيين من أراضي48 خلال 2024

(MENAFN
- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أعدمت القوات الإسرائيلية صباح
أمس الأحد شاب من النقب، بزعم أنه نفذ عملية طعن في مدينة بئر السبع.
وتبين لاحقًا أن الشاب هو ناجي أبو فريح، وهو من مدينة رهط بالنقب، حيث أطلق الجندي الإسرائيلي النار عليه بادعاء أن أبو فريح نفذ عملية طعن في بئر السبع.
وبإعدام أبو فريح يرتفع عدد الشهداء برصاص القوات الإسرائيلية إلى 4 فلسطينيين بأراضي48 منذ مطلع عام 2024، وفق إحصائية خاصة بالجرمق، بالإضافة إلى ارتقاء فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
وبتاريخ 29/1/2024، أعدمت الشرطة الإسرائيلية الشاب وسيم أبو الهيجاء من مدينة طمرة بادعاء أنه حاول تنفيذ عملية طعن في حيفا.
وأعدم حارس أمني إسرائيلي الشاب جمعة الدنفيري من قرية وادي النعم بالنقب، حيث ادعت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشاب حاول إخراج سكين من جيبه لينفذ هجومًا على الحارس الإسرائيلي، إلا أن تقرير الطب الشرعي فند تلك الرواية، بعد أن أظهر التقرير أن الشاب أصيب بالجزء الخلفي من جسده.
وفي الطيرة، قتلت الشرطة الإسرائيلي الشاب مرشد عبد الحي بتاريخ 5/2/2024.
وبتاريخ 16/3/2024، أعلن نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ارتقاء الشاب جمعة أبو غنيمة في السجون الإسرائيلية، وذلك بعد أن اعتقلته أثناء محاولته الدخول إلى "إسرائيل" بعد أن كان في قطاع غزة.
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