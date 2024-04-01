قوات الاحتلال أعدمت 5 فلسطينيين من أراضي48 خلال 2024

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أعدمت القوات الإسرائيلية صباحأمس الأحد شاب من النقب، بزعم أنه نفذ عملية طعن في مدينة بئر السبع.

وتبين لاحقًا أن الشاب هو ناجي أبو فريح، وهو من مدينة رهط بالنقب، حيث أطلق الجندي الإسرائيلي النار عليه بادعاء أن أبو فريح نفذ عملية طعن في بئر السبع.

وبإعدام أبو فريح يرتفع عدد الشهداء برصاص القوات الإسرائيلية إلى 4 فلسطينيين بأراضي48 منذ مطلع عام 2024، وفق إحصائية خاصة بالجرمق، بالإضافة إلى ارتقاء فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

وبتاريخ 29/1/2024، أعدمت الشرطة الإسرائيلية الشاب وسيم أبو الهيجاء من مدينة طمرة بادعاء أنه حاول تنفيذ عملية طعن في حيفا.

وأعدم حارس أمني إسرائيلي الشاب جمعة الدنفيري من قرية وادي النعم بالنقب، حيث ادعت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشاب حاول إخراج سكين من جيبه لينفذ هجومًا على الحارس الإسرائيلي، إلا أن تقرير الطب الشرعي فند تلك الرواية، بعد أن أظهر التقرير أن الشاب أصيب بالجزء الخلفي من جسده.

وفي الطيرة، قتلت الشرطة الإسرائيلي الشاب مرشد عبد الحي بتاريخ 5/2/2024.

وبتاريخ 16/3/2024، أعلن نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ارتقاء الشاب جمعة أبو غنيمة في السجون الإسرائيلية، وذلك بعد أن اعتقلته أثناء محاولته الدخول إلى "إسرائيل" بعد أن كان في قطاع غزة.