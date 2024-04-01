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كهرباء القدس تنجز مشروعًا جديدًا في ترمسعيا

4/1/2024 5:09:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / أنهت شركة كهرباء محافظة القدس مشروع "مد كوابل ضغطٍ عالٍ أرضيةٍ" وتنحية خطوط ضغط عالي هوائية بمسافة 900 متر في بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله.

واكدت الشركة أن المشروع يهدف الى زيادة موثوقية التيار الكهربائي وتحسين الجودة الكهربائية وتحسين الجهد الواصل للمنطقة.

وأشارت الشركة إلى أن تنفيذ المشروع الجديد في منطقة شمال رام الله الذي سيخدم بلدات ترمسعيا والمغير وأبو فلاح يأتي في إطار
إستراتيجية العمل التي رسمتها الإدارة العامة للشركة المقدسية بهدف تقديم أفضل الخدمات وأجودها لمشتركي الشركة بمختلف مناطق الامتياز .
وبلغت تكلفة المشروع ما يقارب 350 ألف شيقل.





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