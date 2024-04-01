الخارجية الفلسطينية: اقتحام سموتريتش لنبع العوجا إمعان في ضمّ الأغوار والضفة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- اعتبرت الخارجية الفلسطينية، الأحد، اقتحام وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لمنطقة نبع العوجا، شمال مدينة أريحا (شرق) إمعاناً إسرائيلياً في ضمّ الضفة الغربية ومنطقة الأغوار.



جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية أشارت فيه إلى اقتحام سموتريش المنطقة رفقة شلومو نئمان، مسؤول في مجلس مستوطنات.



وأضافت أن“اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش لنبع العوجا يندرج في إطار مخططات الاحتلال لضمّ وتهويد كامل منطقة الأغوار، خاصة بعد قراره بمصادرة ما يزيد عن 8 آلاف دونم في الأغوار الوسطى”.



وفي 22 مارس/ آذار، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه“تم تخصيص 8 آلاف دونم في غور الأردن كأراضٍ إسرائيلية لبناء مئات الوحدات السكنية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتوظيف”.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى“جرائم المصادرة وتحويل الأراضي إلى أراضي دولة، أو مناطق عسكرية مغلقة، ليتم تخصيصها لاحقاً لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان، كجزء لا يتجزأ من سياسة إسرائيلية رسمية تسابق الزمن لضم الضفة الغربية المحتلة، وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض”.





وأدانت بأشد العبارات الاقتحام الاستفزازي الذي قام به سموتريتش، برفقة رئيس مجلس مستوطنات الأغوار لنبع العوجا.



كما نددت الوزارة بـ“وعود الوزير الإسرائيلي بالسيطرة على النبع، ومصادرة كامل المنطقة التي يقع فيها”، و”اعتداء عناصر من ميليشيات المستعمرين الإرهابية على عدد من المواطنين الفلسطينيين في تجمع عرب الرشايدة، المحاذي للنبع، وضربهم بالعصي والحجارة، ما أدى إلى إصابة 4 منهم برضوض وجروح”.



وقالت إن فشل مجلس الأمن الدولي في تنفيذ القرار 2334، وغيره من القرارات الأممية،“يشجع الائتلاف الإسرائيلي اليميني الحاكم على التمادي في إشعال ساحة الصراع، وإدخالها في دوامة من عدم الاستقرار والعنف والفوضى يصعب السيطرة عليها”.



وطالبت الخارجية“بضغط دولي وأمريكي فاعل على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائم الاستيطان وحماية شعبنا وفرصة تطبيق حل الدولتين”.



من جهتها، قالت منظمة“البيدر للدفاع عن حقوق البدو” إن مستوطنين اقتحموا، مساء الأحد،“تجمع شلال العوجا البدوي، غرب قرية العوجا، وسط الضفة الغربية، ونفذوا اعتداءات جسدية ضد المواطنين وحاولوا سرقة أغنامهم”.



وقال المشرف العام حسن مليحات، في بيان، إن“هذه الهجمات جاءت بعد زيارة سموتريتش، ورئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية إلى المنطقة، وإعلانهما إجراء أعمال توسعة والسيطرة على نبع المياه فيها”.



ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد المستوطنون اعتداءاتهم، والجيش عملياته بالضفة الغربية مخلفاً 455 شهيداً ونحو 4 آلاف و750 جريحاً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.



وتشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.

(الأناضول)