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المغرب.. وقفات حاشدة تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

4/1/2024 5:09:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الرباط /PNN- طالب آلاف المغاربة مساء الأحد، بضرورة التدخل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وبالنظر إلى حجم الدمار والتقتيل.

جاء ذلك خلال وقفات تضامنية مع غزة، نظمت في عدة مدن بينها برشيد وأزمور (غرب) وزايو وتالسينت (شمال)، بدعوة من هيئات مدنية، مثل "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة".

وأفاد مراسل الأناضول بأن المحتجين رددوا شعارات تطالب بـ"حماية المدنيين بقطاع غزة، ومنع إسرائيل من خططها لتهجير الفلسطينيين".

وحذر المشاركون من أي استهداف لمدينة رفح المكتظة بالنازحين جنوب قطاع غزة.

ومن الشعارات التي رددوها: "فلسطين تقاوم" و"الشعب يريد تحرير فلسطين" و"يا أحرار في كل مكان، لا صهيون ولا أمريكان".

وأدان المشاركون في الوقفات ما وصفوه بـ "عجز المؤسسات الدولية والأممية عن وضع حد للحرب”.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية

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