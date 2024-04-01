المغرب.. وقفات حاشدة تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

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- Palestine News Network ) الرباط /PNN- طالب آلاف المغاربة مساء الأحد، بضرورة التدخل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وبالنظر إلى حجم الدمار والتقتيل.
جاء ذلك خلال وقفات تضامنية مع غزة، نظمت في عدة مدن بينها برشيد وأزمور (غرب) وزايو وتالسينت (شمال)، بدعوة من هيئات مدنية، مثل "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة".
وأفاد مراسل الأناضول بأن المحتجين رددوا شعارات تطالب بـ"حماية المدنيين بقطاع غزة، ومنع إسرائيل من خططها لتهجير الفلسطينيين".
وحذر المشاركون من أي استهداف لمدينة رفح المكتظة بالنازحين جنوب قطاع غزة.
ومن الشعارات التي رددوها: "فلسطين تقاوم" و"الشعب يريد تحرير فلسطين" و"يا أحرار في كل مكان، لا صهيون ولا أمريكان".
وأدان المشاركون في الوقفات ما وصفوه بـ "عجز المؤسسات الدولية والأممية عن وضع حد للحرب”.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية
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