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الذهب يسجل ارتفاعا قياسيا في الأسواق

4/1/2024 5:09:08 AM
(MENAFN- Amman Net) ارتفعت أسعار الذهب على نحو قياسي اليوم الاثنين، بعد بيانات أظهرت أن التضخم الأميركي اعتدل في شباط الماضي، ما عزز مراهنات على تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في حزيران المقبل.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% ليصل إلى 2255.39 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.7 بالمئة لتصل إلى 2275.70 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% لتصل إلى 25.22 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة ليصل إلى 913.85 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة ليصل إلى 1018.22 دولار للأوقية.

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