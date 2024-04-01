الموت يفجع الفنانة سيرين عبد النور - صورة
التاريخ
4/1/2024 5:08:33 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفيت والدة الفنانة سيرين عبد النور بعد صراع مع المرض.
ونشرت الفنانة سيرين صورة تجمعها مع والدتها بالمستشفى عبر ستوري انستغرام، وعلقت قائلة: "إلى اللقاء يا أمي يا حلوتي".
البيان
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