وزيرة العمل: دليل شامل لأسس إصدار تصاريح عمل العمالة غير الأردنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قررت وزيرة العمل ناديا الروابدة إصدار دليل شامل لأسس إصدار تصاريح عمل للعمال غير الأردنيين.



وأكدت الوزيرة أن الدليل الشامل الذي سينشر على الموقع الإلكتروني للوزارة جاء بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات على أصحاب العمل والعمال، من خلال تجميع كافة القرارات والتعليمات كمرجعية واحدة وشاملة لغايات إصدار تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين.



وبينت الروابدة أن الدليل يتضمن أسس وأنواع ومتطلبات إصدار تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، كما يوضح المهن المغلقة أمام هذه العمالة.



وأضافت أن الدليل يوضح آلية تجديد تصاريح العمل والقطاعات التي يسمح للعمالة غير الأردنية الانتقال منها وإليها، داعية أصحاب العمل إلى الاستفادة من هذا الدليل الشامل تسهيلا عليهم في إنجاز معاملات منشآتهم.

