ارتفاع كبير على الذهب في الأردن .. كم بلغ سعر غرام 21 ؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفع سعر الذهب في الأردن نصف دينار للغرام اليوم الاثنين .
ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا الى 45.5 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 43.5 دينارا للشراء منهم .
فيما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 الى 40.7 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 37.2 دينارا للشراء منهم .
وتشهد أسعار الذهب في الأردن ارتفاعا كبيرا بشكل غير مسبوق .
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