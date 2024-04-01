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الدولار مستقر مع تزايد المراهنات على خفض الفائدة

4/1/2024 5:08:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقر الدولار على نطاق واسع اليوم الاثنين، إذ عززت بيانات أظهرت تراجع التضخم في أمريكا الرهانات على أن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة في يونيو، في حين تأرجح الين قرب مستوى 152 للدولار مما عزز قلق المتعاملين من تدخل حكومي محتمل.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة الأمريكية إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.3 % في فبراير مقارنة بتوقعات اقتصاديين في استطلاع لرويترز بارتفاع يبلغ 0.4 %.


وأظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في فبراير بأكبر قدر خلال ما يزيد قليلا عن عام، مما يؤكد متانة الاقتصاد، وأغلقت معظم الأسواق في جميع أنحاء العالم يوم الجمعة، كما أُغلقت الأسواق الأوروبية اليوم الاثنين.

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